Kryptowährungen werden am Computer generiert, Bitcoin ist die bekannteste davon. Der Markt startete ohne weitreichende Regulierung, so dass es Betrugsfälle und Sorgen um Möglichkeiten für Geldwäsche gab.

Auch steuerrelevante Informationen über die wohlhabendsten Menschen sollen geteilt werden können. Darauf einigten sich die Finanzminister der EU-Länder am Dienstag in Brüssel.

Dem WM-Titel so nahe und doch so fern

Nun ist es offiziell: Die Migros bündelt ihr Supermarkt-Geschäft

Der Migros-Verwaltungsrat gibt grünes Licht zur Zusammenlegung des Kerngeschäfts. Noch offen ist, wer Chef der neuen Supermarkt AG wird.

«Fit pour le Futur»: So heisst intern das Projekt, mit dem beim Kerngeschäft die unübersichtliche Migros-Struktur grundlegend umgekrempelt werden soll. Während heute die zehn Regionalgenossenschaften im Supermarktgeschäft je eine eigene Logistik, IT, Finanz- und und Marketingabteilungen betreiben, sollen diese Aktivitäten nun in einer neuen zentralen Servicegesellschaft gebündelt werden. Das soll für Effizienz sorgen und die Marge verbessern. Der Verwaltungsrat des Migros-Genossenschaftsbunds (MGB) hat an seiner Sitzung vom Donnerstag nun den entsprechenden Grundsatzentscheid gefällt.