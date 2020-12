Apple will selbstfahrendes Auto bis 2024: «Wie das erste Mal, als man ein iPhone sah»

Bundesrat reagiert +++ 10'000 Briten sind diese Woche in die Schweiz eingereist

Schwestern in der Seele und im Silikon: Die «Bachelor»-Ladys lästern ein letztes Mal

Graubünden lässt die Skigebiete offen – so begründet der Kanton seinen Entscheid

5

Ab in Quarantäne: In Verbier werden die britischen Touristen an der Rezeption abgefangen