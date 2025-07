Jeff Williams ist seit 2015 Chief Operating Officer von Apple und trat auch regelmässig an Keynotes auf. Bild: AP

Apple verliert wichtigen Topmanager und erhält neuen COO

Jeff Williams verlässt nach 27 Jahren die oberste Führungsriege des US-Techkonzerns. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Finn Michalski / t-online

Bei Apple zeichnet sich in der Führungsetage ein Wechsel ab. Der Chief Operating Officer (COO) und damit die rechte Hand von Apple-Chef Tim Cook, Jeff Williams, hat angekündigt, das Unternehmen auf eigenen Wunsch zu verlassen. Und das nicht etwa für einen Posten bei der Konkurrenz – Williams wolle künftig mehr Zeit mit Freunden, seiner Familie und vor allem mit seinen fünf Enkelkindern verbringen.

Nach 27 Jahren bei Apple und insgesamt 40 Jahren in der Tech-Industrie soll für Williams nach einer Übergangsphase der Ruhestand beginnen. Williams war für das Tagesgeschäft des Milliardenkonzerns verantwortlich, initiierte zahlreiche Gesundheitsprojekte und war massgeblich an der Entwicklung und Vermarktung der Apple Watch beteiligt.

Kollege mit guten Indien-Connections übernimmt

Seine Aufgaben soll nun Sabih Khan übernehmen, mit dem Williams selbst 27 Jahre lang zusammengearbeitet hat und den er kürzlich erst als «den talentiertesten Operations-Executive auf dem Planeten» bezeichnete. Khan war bislang unter anderem für die Klimaschutzmassnahmen des Unternehmens zuständig.

Sabih Khan (Jahrgang 1966) wird neuer Chief Operating Officer (COO), er ist seit 1995 bei Apple. Bild: Apple

Khan, der in Indien geboren wurde, könnte eine entscheidende Rolle spielen, wenn es darum geht, die Produktion von Apple von China aus nach Indien zu verlagern, wie es der Konzern plant. Zudem will Apple wieder vermehrt in den USA fertigen – so, wie es US-Präsident Donald Trump lange gefordert hatte. Apple hatte bereits in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 500 Milliarden Dollar in den US-Markt angekündigt.

Apple-Chef Cook bedankte sich öffentlich bei Williams für die langjährige Zusammenarbeit und betonte, dass «Apple nicht das wäre, was es heute ist, ohne ihn (Williams)». Das Vermächtnis von Williams sei vor allem sein grossartiges Team an Mitarbeitenden, bei dem Cook die Arbeit der Zukunft in besten Händen sieht. Dennoch werde er Williams als langjährigen Kollegen, aber auch als loyalen Freund an seiner Seite bei Apple «enorm vermissen», so Cook.

