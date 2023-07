Schnelles Internet in Randregionen – gegen «digitale Stadt-Land-Kluft»

Der Bundesrat will Randregionen mit dem Ausbau von schnellem Internet unterstützen. Laut der Regierung braucht es in der ganzen Schweiz eine zuverlässige Hochbreitband-Infrastruktur – auch dort, wo sich der Ausbau für die Betreiber nicht lohnt. Bis Ende Jahr sollen konkrete Umsetzungsvorschläge vorliegen.



Damit die ganze Bevölkerung und die Wirtschaft bestmöglich von der Digitalisierung profitieren können, soll eine möglichst flächendeckende Versorgung mit einem Gigabit pro Sekunde angestrebt werden, wie der Bundesrat am 28. Juni mitteilte. Dies ermögliche schnelles Internet für mehrere Benutzer und mehrere Geräte.



Dadurch solle eine digitale Stadt-Land-Kluft vermieden werden, hiess es weiter. Deshalb will der Bundesrat Randregionen und strukturschwache Gebiete mit einem staatlich befristeten Förderungsprogramm unterstützen.



Der Fokus der Strategie liegt auf dem Ausbau des Glasfasernetzes bis in die Wohnungen. Denkbar sei auch die Förderung anderer Technologien wie etwa Mobilfunk.