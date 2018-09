Digital

Wirtschaft

Alibaba-Gründer Jack Ma tritt ab



Bild: EPA/POLARIS IMAGES POOL

Alibaba-Gründer Jack Ma tritt ab

Der Chef und Mitbegründer des chinesischen Onlinehändlers Alibaba, Jack Ma, hat für kommende Woche seinen Rückzug angekündigt. Chinas Wirtschaft verliert einen ihrer ungewöhnlichsten Unternehmer.

Der Chef und Gründer von Alibaba, Jack Ma, gibt seine Aufgaben bei dem Konzern ab und will sich anderen Tätigkeiten widmen. Dies sagte der Internetmilliardär in einem am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Interview mit der «New York Times».

«Er verkörpert chinesische Unternehmertugenden wie Fleiss und Beharrlichkeit, trug aber immer auch einen selbstironischen, ja clownesken Zug. Auf den legendären Alibaba-Jahresversammlungen, zu denen er vorzugsweise westliche Prominente wie Arnold Schwarzenegger oder Bill Clinton einlud, trat er selbst einmal mit Irokesenschnitt und einmal als Michael Jackson auf.» Spiegel Online

Sein Schritt sei nicht das Ende einer Ära, sondern der «Beginn einer Ära», sagte Ma in dem Interview. Er selbst wolle sich nun auf sein wohltätiges Engagement im Bereich der Bildung konzentrieren.

Der frühere Englischlehrer Ma hatte Alibaba 1999 mit gegründet und das Unternehmen zu einem milliardenschweren Internetkoloss ausgebaut. Es ist nicht nur Chinas Marktführer beim Online-Handel, sondern auch in anderen Branchen wie der Medien- und Filmsparte aktiv. Laut Börsenschlusskurs vom Freitag ist Alibaba rund 420.8 Milliarden Dollar wert.

Berühmt ist Ma für eine Reihe von Sinnsprüchen, die in den chinesischen Wortschatz eingegangen sind. ‹Ebay mag ein Haifisch im Ozean sein›, sagte er einmal über seinen damaligen Konkurrenten, ‹aber ich bin ein Krokodil im Yangtse.› Und über das Verhältnis chinesischer Unternehmer zum allmächtigen Staat prägte er die Sätze: ‹Mach nie Geschäfte mit den Regierenden. Liebe sie. Heirate sie nicht.›

Im Alltag arbeitet Alibaba eng mit der chinesischen Regierung zusammen, «um eine saubere, eine positive Cyberwelt zu bauen», wie Ma Ende 2017 an einer Propagandashow der kommunistischen Führung sagte. Wohl niemand sammelt so viele Daten über seine Nutzer wie Chinas Tech-Giganten Alibaba und Tencent und keiner gibt sie so leicht an die Obrigkeit weiter.

Lesetipp: Alibaba-Chef Ma: Der Clown tritt ab

(oli/sda)

80 Rappen inklusiv Versand für ein Ladekabel aus China Video: watson/Lya Saxer

Abonniere unseren Daily Newsletter