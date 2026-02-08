wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Digital
Wirtschaft

Hunderte Cyber-Angriffe gegen kritische Infrastruktur

Hacker, Cyberangriff (Symbolbild)
Cyber-Angriffe müssen beim Bundesamt für Cybersicherheit gemeldet werden.Bild: Shutterstock

Hunderte Cyber-Angriffe gegen kritische Infrastruktur

Mehr als 260 Meldungen über Angriffe auf kritische Infrastrukturen sind seit vergangenem April beim Bund eingegangen. Besonders betroffen: Behörden, IT- und Telekommunikationsfirmen sowie Banken.
08.02.2026, 12:1708.02.2026, 12:17

Seit April 2025 haben AKWs, Elektrizitätswerke, Spitäler, Behörden und Banken dem Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) innerhalb von 24 Stunden Meldung zu erstatten, wenn sie von einem Cyber-Angriff betroffen sind. Wenn die Meldung unterlassen wird, kann das teuer werden: Seit Oktober können Nichtmeldungen mit bis zu 100'000 Franken Busse sanktioniert werden.

In den gut zehn Monaten seit vergangenem April sind zahlreiche Meldungen beim BACS eingegangen, wie der Blick berichtet. Bis zum letzten Donnerstag waren es laut Angaben von BACS-Sprecherin Gisela Kipfer 264 Meldungen, wobei der öffentliche Sektor, IT und Telekommunikation sowie der Finanz- und Versicherungsbereich besonders bestroffen waren.

Kipfer sagte dem «Blick», das BACS habe keine Kenntnis von Vorfällen, die nicht gemeldet worden wären, und habe deshalb keine Schritte gegen Firmen einleiten müssen. Die häufigsten Angriffe seien Attacken, die mit einer riesigen Datenmenge Websites und Server ausser Betrieb setzen (sogenannte DDoS-Angriffe), Attacken mit Schadsoftware sowie Versuche, persönliche Daten zu erbeuten.

Das BACS unterhält die Online-Plattform «Cyber Security Hub» (CSH), über die betroffene Einrichtungen Attacken einfach festhalten können. Das BACS erfasst die Vorfälle und analysiert die Vorgehensweise der Urheber, was Reaktionen auf Angriffe ermöglichen soll. Es soll auch dazu beitragen, die Bedrohungslage einzuschätzen und präventiv gegen Gefahren vorzugehen.

Sicherheitsrelevante Institutionen seien inzwischen dank Schutzmassnahmen vor elementaren Cyber-Attacken gefeit, schreibt der «Blick». Anders sehe es bei Privaten und Firmen ohne systemrelevante Infrastruktur aus; dort steige die Zahl der Attacken weiter an. DAbei geht es etwa um falsche Anrufe im Namen der Polizei oder Phising-Angriffe. Das BACS erhielt 2025 rund 65'000 Meldungen, etwas mehr als im Vorjahr. 90 Prozent davon kamen von Betroffenen aus der Bevölkerung, 10 Prozent von Unternehmen, Behörden und Vereinen. (dhr)

Operation Endgame – Polizei jagt gefährliche Cyberkriminelle

Video: watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So läuft eine Ransomware-Attacke ab
1 / 17
So läuft eine Ransomware-Attacke ab
2021 machte watson publik, dass die am Genfersee gelegene Waadtländer Gemeinde Rolle von einem massiven Daten-Leak betroffen war – die Folge einer Ransomware-Attacke. In dieser Bildstrecke erfährst du, wie ein solcher Hackerangriff abläuft. Die wenigsten Leute wissen, was kriminelle Eindringlinge in fremden IT-Systemen so alles treiben.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Russland begeht grossflächige Cyberattacke
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Erneuter Ruag-Skandal? Bericht über Millionen-Betrug in Mexiko – die Sonntagsnews
Der Rüstungsbetrieb Ruag steht wegen eines mutmasslichen Millionenbetrugs in Mexiko unter Druck und der CEO der Julius Bär fordert ein Register für fehlbare Banker nach internationalem Vorbild: die Sonntagsnews.
Schweizer Bischöfe haben laut der «SonntagsZeitung» externe Kontrollen neuer Assessments zur Missbrauchsprävention blockiert. Die für angehende Seelsorgende entwickelten Tests im Umfang von rund 500’000 Franken sollten potenzielle Gefährder erkennen, die Beurteilung der Berichte liege jedoch ausschliesslich bei den Bistümern, schrieb die Zeitung. Ein nationales Register abgelehnter Kandidaten sei nicht geplant, habe ein Sprecher der Schweizer Bischofskonferenz (SBK) auf Anfrage geschrieben. Über die Frage, wer Einblick in die Dossiers erhalte, habe es einen heftigen Streit zwischen der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz (RKZ) und der SBK gegeben. Die RKZ habe sich dazu nicht äussern wollen. Betroffenenorganisationen wie die IG M!kU forderten verbindliche, bistumsübergreifende Schutzstandards. Klare Worte hatzudem der Kirchenrechtler Thomas Schüller gefunden: «Assessments, die nur dem jeweiligen Bischof vorliegen, sind reine Schaufensterpolitik».
Zur Story