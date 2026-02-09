Die Grasshoppers verstärken ihre Zentrale. Der defensive Mittelfeldspieler Sven Köhler wechselt vom deutschen Zweitligisten Braunschweig nach Zürich. «Seine Mentalität, seine Erfahrung und sein Charakter werden unserem Team guttun», sagte GC-Sportchef Alain Sutter.
Der 29-jährige Deutsche war bei Eintracht Captain und Stammspieler. Köhler, der im Nachwuchs im Ruhrpott bei Dortmund, Bochum und Schalke ausgebildet worden ist, hat in Zürich bis im Sommer 2028 unterschrieben. (ram/sda)
Sven Köhler 🇩🇪
Alter: 29 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld/Innenverteidigung
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 17 Spiele, 1 Tor
Der 29-jährige Deutsche war bei Eintracht Captain und Stammspieler. Köhler, der im Nachwuchs im Ruhrpott bei Dortmund, Bochum und Schalke ausgebildet worden ist, hat in Zürich bis im Sommer 2028 unterschrieben. (ram/sda)
Sven Köhler 🇩🇪
Alter: 29 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld/Innenverteidigung
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 17 Spiele, 1 Tor