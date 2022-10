Sinkende Werbeausgaben treffen Google-Konzern – und auch Microsoft schwächelt

Microsoft konnte die Erlöse im Sommer zwar deutlich steigern. In den drei Monaten bis Ende September legte der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um elf Prozent auf 50.1 Milliarden Dollar zu. Damit übertraf Microsoft die Markterwartungen leicht. Der Konzern leidet jedoch unter dem starken Dollar, der die Auslandseinnahmen in US-Währung schmälert.

Die anderen Projekte der Dachgesellschaft – wie etwa die Roboterauto-Firma Waymo oder der Drohnen-Lieferdienst Wing – trugen zum Konzernumsatz 209 Millionen Dollar bei. Das war ein Plus von rund zwölf Prozent. Ihr operativer Verlust stieg unterdessen von 1.3 auf 1.6 Milliarden Dollar. Alphabet ist gerade unter anderem dabei, den Start von Waymo-Robotaxis in Los Angeles vorzubereiten.

Schon im zweiten Quartal habe sich der Rückzug von Werbekunden abgezeichnet, im vergangenen Vierteljahr habe sich der Trend beschleunigt, sagte Google-Manager Philipp Schindler in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Vor allem betroffen gewesen seien Anzeigen für Versicherungen, Kredite und Kryptowährungen.

Auffallend war der Rückgang der Werbeerlöse bei der Videoplattform YouTube , die im Jahresvergleich von 7.2 auf 7 Milliarden Dollar sanken. In den vergangenen Jahren war YouTube eine der treibenden Kräfte für das Wachstum bei Google – und es war der erste Rückgang, seit der Konzern sie veröffentlicht.

So liefs Alphabet

Das neue Einsteiger-iPad im Test: Upgrade in die Premiumklasse

Apple bringt mehr Werbung aufs iPhone – und vielleicht bald in weitere Dienste

Elon Musk will den Twitter-Kauf spätestens am Freitag abschliessen

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Otten-Plage in Singapur: «Wir stehen vor etwas nie Dagewesenem»

Wenn du beim Wallis-Quiz versagst, musst du nach Olten in die Ferien

32 Tiere, die sich nicht so gut verstecken, wie sie denken 😂

Bezahlte Mandate: Mitte und SVP kassieren am meisten ab

Scholz will Hamburger Hafen teilweise an China verkaufen – Politik ist fassungslos

Operation «Stachelschwein»: So will sich Taiwan gegen China verteidigen

Elon Musk will den Twitter-Kauf spätestens am Freitag abschliessen

Elon Musk will die Übernahme des Online-Netzwerks Twitter laut US-Medien bis zur richterlich verhängten Deadline am Freitag abschliessen. Das habe der Tesla-Chef bei einer Videokonferenz mit Bankern versichert, berichtete der Finanzdienst Bloomberg am Dienstag.