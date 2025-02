CSEM eröffnet ersten Schweizer Trockenraum für Batterieentwicklung

Festkörperbatterien auf Lithiumbasis gelten als grosse Innovation im Bereich der Elektromobilität. Sie bieten eine höhere Energiedichte, kürzere Ladezeiten, geringere Kosten und ein geringeres Risiko für Brände. Der CSEM-Trockenraum soll eine Schlüsselrolle spielen bei der Entwicklung der komplexen Fertigungsprozesse in der industriellen Produktion. «Die neuartigen Materialien und Produktionsmethoden bieten eine einmalige Chance zur Stärkung der europäischen Batterieindustrie», sagte Andrea Ingenito Co-Direktor des Battery Innovation Hub. «Auch wenn die Massenfertigung von Festkörperbatterien noch einige Jahre entfernt ist, muss die Schweiz bereits heute die Weichen stellen, um auf diesem strategisch wichtigen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.» (sda/awp/oli)

Der Raum ist mit einer Pilotlinie zur Montage von Pouch-Zellen – wie sie in Elektroautos und Smartphones eingesetzt sind – ausgestattet. Die Infrastruktur soll zur Beschleunigung des Übergangs von der Forschung zur Markteinführung von Batterien der neuen Generation beitragen.

Der Trockenraum geht im September 2025 mit einem Taupunkt von -50 Grad Celsius und entsprechend tiefer Luftfeuchtigkeit in Betrieb. Er soll optimale Bedingungen für die Verarbeitung feuchtigkeitsempfindlicher Materialien wie Lithium bieten, wie das CSEM erklärte.​

Das Schweizer Zentrum für Elektronik und Mikrotechnik (CSEM) eröffnet im Herbst einen landesweit neuartigen Trockenraum für die Entwicklung und Prototypenfertigung von Batterien. Ein Teil des Trockenraums können Startups und KMU nutzen, wie das CSEM am Dienstag mitteilte.

Apple investiert angeblich 500 Milliarden Dollar in den USA – aus Gründen

US-Präsident Trump treibt den iPhone-Hersteller weiter vor sich her. Das Unternehmen bekräftigt, viel mehr in den USA zu investieren.

Nach Donald Trumps Ankündigung von Importzöllen stellt Apple eine Investition von mehr als 500 Milliarden Dollar im Heimatland, den USA, in Aussicht. Der iPhone-Konzern will dabei in den kommenden vier Jahren mehr als 20'000 Arbeitnehmer einstellen.