US-Weltraumbehörde startet kostenlosen Streaming-Dienst NASA+

Die US-Weltraumbehörde will angeblich einen eigenen Streaming-Dienst lancieren. Neben Live-Übertragungen von Raketenstarts soll es auch Serien im werbefreien Angebot geben.

Steve Haak / t-online

Ein Artikel von

Am Mittwoch, 8. November, sollte der Streaming-Dienst «Nasa Plus» starten. Das hat die US-Weltraumbehörde in einem kurzen Vorschauvideo bekannt gegeben. Der Sender werde kostenlos und ohne Werbung verfügbar sein.

Was gibt's zu sehen?

Über den «familienfreundlichen Streaming-Dienst» erhalten die Nutzerinnen und Nutzer Zugang zu der mit dem Emmy Award ausgezeichneten Live-Berichterstattung der Weltraumbehörde, heisst es. Zu den Inhalten zählten unter anderem Serien und Live-Starts von Raketen.

Zum Start des Senders strahlt die Nasa eine Zeichentrickserie namens «Lucy» aus. Darin begibt sich ein fünfäugiges Raumschiff auf eine abenteuerliche Reise durch den Weltraum, um die sogenannten Trojaner zu besuchen. Von der Reise erhofft sich das Raumschiff, mehr über die Entstehung unseres Sonnensystems zu erfahren.

Trailer zur Serie (bei YouTube): Video: YouTube/NASA

Die Geschichte der Serie hat die Nasa-Sonde «Lucy» zum Vorbild. Das Gefährt soll an sieben der sogenannten Jupiter-Trojaner vorbeifliegen: Eurybates, Queta, Polymele, Leucus, Orus, Patroclus und Menoetius.

Die Jupiter-Trojaner sind Asteroiden, die die Sonne auf derselben Bahn wie der Jupiter umkreisen. Sie gelten als «Fossile der Formierung der Planeten». Darum erhofft sich die Nasa von der Mission neue Erkenntnisse über die Entstehung der Planeten und unseres Sonnensystems – genau wie das kleine Raumschiff in der Zeichentrickserie.

Wo gibt's das?

Nasa+ soll auf allen gängigen Plattformen verfügbar sein

Der Streaming-Dienst Nasa+ soll auf den gängigsten Plattformen mobil über die «NASA»-App auf iOS und Android verfügbar sein. Auch auf Plattformen wie Roku, Apple TV und Fire TV oder im Browser will die Nasa ihren Dienst anbieten.

Am frühen Abend des 8. November war der angekündigte Streaming-Dienst noch nicht in die NASA-App integriert. Ein entsprechendes Update liess in den App-Stores auf sich warten. Auf nasa.gov hiess es derweil immer noch «Coming soon».