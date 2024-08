Grünen-Fraktionschefin Trede droht mit Referendum, falls AKW-Neubau-Verbot kippt

«Die FDP begrüsst, dass der Bundesrat, ebenso wie die FDP, auf Technologieoffenheit setzt und einen Gegenvorschlag ausarbeitet. Die Kernenergie hat im heutigen Schweizer Strommix einen zentralen Anteil von rund einem Drittel und leistet insbesondere in den kritischen Wintermonaten einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Angesichts des massiv wachsenden Strombedarfs in Zukunft, wird das so bleiben. Neuinvestitionen in die Kernenergie müssen daher wie in vielen anderen europäischen Ländern wieder möglich sein.»