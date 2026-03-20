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Grande nouvelle pour le bébé singe le plus célèbre du monde

«Punch» va mieux. Du moins socialement. Souvenez-vous, l’adorable macaque japonais, qui était ostracisé et harcelé par ses congénères, est devenu une star grâce à sa relation avec une peluche Ikea. Le voilà amoureux.

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Taylor Swift et Travis Kelce ont peut-être du souci à se faire. Si 2026 est censée abriter le mariage du siècle, le couple le plus envié et épié de la planète pourrait bien se faire piquer la vedette par deux macaques japonais.

Le coupable? «Punch». Le petit singe des neiges qui avait bouleversé des millions d’internautes par sa relation avec une peluche n’a manifestement pas l’intention de se laisser aspirer par le spleen de l’existence. Le zoo d'Ichikawa vient de révéler que le petit singe des neiges a des papillons dans le ventre.

Une bonne nouvelle pour ce bébé singe qui rencontre un succès mondial depuis qu’il a été rejeté par sa maman, ostracisé par ses congénères et forcé de chercher un peu de réconfort auprès de l’orang-outan «DJUNGELSKOG», une peluche Ikea logiquement en rupture de stock.

Fin février, «Punch» avait déjà réussi à se rapprocher doucement de ses colocataires de zoo, en s’offrant des interactions dont il a été privé au début de sa vie. Mais rien n’était gagné.

Souvenez-vous: Vidéo: watson

Cette semaine, tout se bouscule pour cette irrésistible bestiole suivie comme Jim Carrey dans The Truman Show. Selon les dernières infos du zoo d’Ichikawa, qui accueille désormais dix fois plus de visiteurs, Punch aurait carrément trouvé l’amour.

Dans une vidéo dévoilée jeudi soir, on peut effectivement voir que le petit singe fricote et se chamaille gentiment avec une demoiselle, connue sous le nom de Mono-chan. Forcément, la planète en perd son latin, tellement c’est monstre chou.

« Je suis tellement fière de Punch, il mérite une petit copine 🥰🥰🥰 » Une internaute sur TikTok

Sur cette séquence, on découvre même quelques baisers échangés furtivement, au point que notre bébé singe en oublie (presque) l’existence de sa maman d’adoption.

Voici la vidéo en intégralité: Vidéo: twitter

Si vous pensez que cette information n’a aucun intérêt, non seulement vous avez un parpaing à la place du cœur, mais vous ne réalisez pas à quel point cette épopée japonaise a sa place dans la pourtant très dense actualité mondiale.

Pour vous dire, même Stephen Colbert s’est senti obligé, cette nuit dans son célèbre late-show, d’offrir une «ooh ooh! Ah! ah! Update!», bien calée entre l’Iran et la Corée du Nord. (Si, si)

«J’espère que quelqu’un lui a montré comment enfiler une capote sur une banane!» Stephen Colbert, cette nuit

Sommes-nous tous en train de projeter notre propre solitude sur la vie d’un macaque âgé de six mois? Tout à fait.

So what?