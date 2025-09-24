17 images qui prouvent que les avions peuvent être de vrais caméléons
Vous pensez qu'avec les radars et autres dispositifs similaires, la détection et l'identification visuelles d'un avion ne sont pas si importantes, n'est-ce pas? Détrompez-vous: si vous êtes en pleine interception et que vous devez déterminer en une fraction de seconde si ce truc là-bas est un avion ennemi ou non… eh bien, bonne chance. Surtout si la situation se présente comme suit:
Regardez bien! Combien d'avions y a-t-il sur cette photo?
Ce sont des avions Northrop F-5... si cela peut aider.
OK, les avez-vous comptés? Veuillez soumettre votre estimation ici:
La réponse est à la fin de cet article.
Pendant ce temps, en Thaïlande:
A-7 Corsair II, Force aérienne royale thaïlandaise.
A-6 Intruder, Corps des Marines des États-Unis.
A-4 Skyhawk, Force aérienne royale de Nouvelle-Zélande.
Sepecat Jaguar, Royal Air Force, près de la base aérienne de Bardufoss, Norvège.
Regardez attentivement!
Difficile à dire, mais nous pensons qu'il s'agit d'un hélicoptère d'attaque sud-africain Denel AH-2 Rooivalk.
A-10 Thunderbolt II de l'US Air Force en «Euro Camo», Allemagne, années 1980.
F-4 Phantom II, USAF.
F-16 Fighting Falcon, Forces aériennes israéliennes.
F/A-18 Hornet, marine américaine.
Messerschmitt Bf 109 E de l'armée de l'air allemande, Afrique du Nord, 1941.
F-4 Phantom II, Force aérienne hellénique.
Avro Vulcan, Royal Air Force.
Un B-1B Lancer de l'USAF (United States Air Force) au-dessus du Nevada.
Mirage F1, Force aérienne sud-africaine.
Deux A-10 Thunderbolt II de l'USAF au-dessus de l'Alaska.
Mirage III, Force aérienne Belgique.
Et voici la réponse à la question initiale
Alors? Combien d'avions y a-t-il sur cette photo?
Il y en a ...
...
...
...
...
...
... 9!
Vous les avez tous aperçus?