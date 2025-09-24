ciel couvert11°
DE | FR
burger
Divertissement
avion

17 images qui prouvent que les avions peuvent être des caméléons

17 images qui prouvent que les avions peuvent être de vrais caméléons

Oubliez la technologie furtive et les radars: pour se cacher, rien ne vaut une bonne couche de peinture. Testez votre vue et tentez de retrouver ces avions parfaitement camouflés dans leur environnement.
24.09.2025, 05:3024.09.2025, 05:30
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Vous pensez qu'avec les radars et autres dispositifs similaires, la détection et l'identification visuelles d'un avion ne sont pas si importantes, n'est-ce pas? Détrompez-vous: si vous êtes en pleine interception et que vous devez déterminer en une fraction de seconde si ce truc là-bas est un avion ennemi ou non… eh bien, bonne chance. Surtout si la situation se présente comme suit:

Regardez bien! Combien d'avions y a-t-il sur cette photo?

Genau hinschauen! Wenn Flugzeugtarnung so richtig gut funktioniert. https://www.reddit.com/r/aviation/comments/uhu1o1/zoom_in_on_the_image_and_understand_what/
Image: reddit

Ce sont des avions Northrop F-5... si cela peut aider.

OK, les avez-vous comptés? Veuillez soumettre votre estimation ici:

Combien d'avions peut-on voir sur cette image?
Au total, 117 personnes ont participé à ce sondage.

La réponse est à la fin de cet article.

Pendant ce temps, en Thaïlande:

A-7D Corsairs, Thailand – wenn Flugzeugtarnung richtig gut funktioniert. https://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_camouflage#/media/File:A-7D_Corsairs_354th_TFW_at_Korat_1972.JPG
Bild: wikicommons

A-7 Corsair II, Force aérienne royale thaïlandaise.

Grumman A-6 Intruder. Wenn Flugzeugtarnung wirklich funktioniert. https://www.gengriz.co.uk/Rifrafweb/rifraf2a.htm
Bild: gengriz.co.uk

A-6 Intruder, Corps des Marines des États-Unis.

A-4 Skyhawk RNZAF – so sieht effektive Tarnung aus. https://aviationhumor.net/wp-content/uploads/2020/07/A-4-Skyhawk-camo.jpg
Bild: aviationhumor.net

A-4 Skyhawk, Force aérienne royale de Nouvelle-Zélande.

41F Sqn Jaguar - Somewhere round Bardufoss AFB, Norway. Wenn Flugzeugtarnung funktioniert. https://x.com/CcibChris/status/1637116127707791362/photo/1
Bild: x/twitter

Sepecat Jaguar, Royal Air Force, près de la base aérienne de Bardufoss, Norvège.

Regardez attentivement!

Irgendwo auf diesem Bild hat es einen Helikopter. Wenn Flugzeugtarnung richtig gut funktioniert. https://www.reddit.com/r/nextfuckinglevel/comments/isem3c/the_helicopters_camouflage/#lightbox
Bild: reddit

Difficile à dire, mais nous pensons qu'il s'agit d'un hélicoptère d'attaque sud-africain Denel AH-2 Rooivalk.

A-10 Thunderbolt - wenn Flugzeugtarnung wirklich funktioniert. https://forum.dcs.world/topic/333511-full-clickable-su-25/
Bild: forum.dcs

A-10 Thunderbolt II de l'US Air Force en «Euro Camo», Allemagne, années 1980.

Ce sondage enterre un peu plus le F-35 en Suisse

F-4 Phantom – wenn Flugzeugtarnung richtig gut funktioniert. https://aviationhumor.net/best-examples-of-aircraft-camouflage/
Bild: aviationhumor.net

F-4 Phantom II, USAF.

F-16 der israelischen Luftwaffe - wenn Flugzeugtarnung wirklich funktioniert. https://theaviationgeekclub.com/wp-content/uploads/2023/05/F-16s-Osirak.jpg
Bild: theaviationgeekclub.com

F-16 Fighting Falcon, Forces aériennes israéliennes.

F/A-18 US Navy - wenn Flugzeugtarnung wirklich gut funktioniert. https://www.reddit.com/r/MilitaryPorn/comments/6h6lw7/a_us_navy_fa18f_sporting_brown_camo_performs_a/#lightbox
Bild: reddit

F/A-18 Hornet, marine américaine.

Messerschmitt 109-E – wenn Flugzeugtarnung gut funktioniert. Imperial War Museum
Bild: IWM

Messerschmitt Bf 109 E de l'armée de l'air allemande, Afrique du Nord, 1941.

Turbulences, drague et retards, un pilote de ligne répond à nos questions

F-4 Phantom – Hellenic Air Force. Wenn Flugzeugtarnung richtig gut funktioniert. https://www.reddit.com/r/WarplanePorn/comments/18cz9j2/how_much_does_camouflage_help_conceal_aircraft/
Bild: reddit

F-4 Phantom II, Force aérienne hellénique.

Avro Vulcan, Royal Air Force - wenn Flugzeugtarnung so richtig gut funktioniert. https://aviationhumor.net/best-examples-of-aircraft-camouflage/
Bild: aviationhumor

Avro Vulcan, Royal Air Force.

B-1B USAF über Nevada – wenn Flugzeugtarnung richtig gut funktioniert. https://www.reddit.com/r/WarplanePorn/comments/18cz9j2/how_much_does_camouflage_help_conceal_aircraft/
Bild: reddit

Un B-1B Lancer de l'USAF (United States Air Force) au-dessus du Nevada.

Mirage F1, Südafrika - wenn Flugzeugtarnung richtig gut funktioniert. https://www.reddit.com/r/WarplanePorn/comments/18cz9j2/how_much_does_camouflage_help_conceal_aircraft/
Bild: reddit

Mirage F1, Force aérienne sud-africaine.

Fanny Chollet, pilote de jet: «La Suisse doit être la dernière à poser les armes»

A-10A in Alaska: Wenn Flugzeugtarnung richtig gut funktioniert. https://www.reddit.com/r/WarplanePorn/comments/18cz9j2/how_much_does_camouflage_help_conceal_aircraft/
Bild: reddit

Deux A-10 Thunderbolt II de l'USAF au-dessus de l'Alaska.

Mirage III, Force aérienne de Belgique. Wenn Flugzeugtarnung richtig gut funktioniert. https://www.reddit.com/r/WarplanePorn/comments/18cz9j2/how_much_does_camouflage_help_conceal_aircraft/
Bild: reddit

Mirage III, Force aérienne Belgique.

Et voici la réponse à la question initiale

Image

Alors? Combien d'avions y a-t-il sur cette photo?

Il y en a ...

...

...

...

...

...

... 9!

Genau hinschauen! Wenn Flugzeugtarnung so richtig gut funktioniert. https://www.reddit.com/r/aviation/comments/uhu1o1/zoom_in_on_the_image_and_understand_what/
Bild: reddit

Vous les avez tous aperçus?

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Le meilleur et le pire des looks des Emmys
Le meilleur et le pire des looks des Emmys
de Marine Brunner
Cette actrice de «Desperate Housewives» a une surprise pour les fans
2
Cette actrice de «Desperate Housewives» a une surprise pour les fans
Margot Robbie fait fureur dans une robe dénudée
Margot Robbie fait fureur dans une robe dénudée
de Maria Bode
20 plats américains qui méritent d'être connus
3
20 plats américains qui méritent d'être connus
de Marine Brunner

Encore plus de sujets de haut vol

Les pionniers du vol en Suisse

1 / 6
Pionniers du vol en Suisse
Oskar Bider fut le premier chef pilote de l’aviation militaire suisse et le premier à survoler les Pyrénées en 1913. (image: musée national suisse)
source: musée national suisse
partager sur Facebookpartager sur X

Un A330 de la compagnie Swiss a eu un réacteur en flammes

Vidéo: watson
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
2
La Suisse suspend les paiements pour les systèmes Patriot américains
3
On a testé le plus haut sommet de randonnée balisé d’Europe
17 images qui prouvent que les avions peuvent être de vrais caméléons
Oubliez la technologie furtive et les radars: pour se cacher, rien ne vaut une bonne couche de peinture. Testez votre vue et tentez de retrouver ces avions parfaitement camouflés dans leur environnement.
Vous pensez qu'avec les radars et autres dispositifs similaires, la détection et l'identification visuelles d'un avion ne sont pas si importantes, n'est-ce pas? Détrompez-vous: si vous êtes en pleine interception et que vous devez déterminer en une fraction de seconde si ce truc là-bas est un avion ennemi ou non… eh bien, bonne chance. Surtout si la situation se présente comme suit:
L’article