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C'est la Fête des mères, et l'occasion de (re)voir ces films iconiques

C&#039;est la fête des mères, et l&#039;occasion de (re)voir ces films iconiques
Voici notre liste de coups de coeur ciné spécial Fête des mères.Image: capture d'écran

C'est la Fête des mères, et l'occasion de (re)voir ces films iconiques

Aujourd'hui, c'est la Fête des mères. Pour l'occasion, voici une liste (non-exhaustive) des meilleurs films emplis d'amour maternel à regarder avec votre maman.
10.05.2026, 18:0110.05.2026, 18:15

Que diriez-vous d'une petite séance ciné en famille, pour ce dimanche de la Fête des mères? On a concocté une liste des meilleurs à regarder pour l'occasion.

Chocolat

Comment ne pas penser d'entrée de jeu à Chocolat (2000), avec Juliette Binoche dans le rôle d’une mère assez peu conventionnelle. Ce conte moderne, qui tourne autour du chocolat fait maison, va bien au-delà d'une simple histoire romantique. Derrière une mise en scène soignée (et chocolatée), un casting de rêve (qui inclut un jeune et ardent Johnny Depp) se cache un message de liberté, de la tolérance et de l’humanité.

The Wild Robot

The Wild Robot (2024), film d'animation de DreamWorks, semble au premier abord être comme bien d’autres films du même genre. Cependant, il s’avère être bien plus profond, abordant magnifiquement le thème de l’amour maternel. Conseil: ayez vos mouchoirs à portée de main!

The Life List

The Life List (2025), ou Demain viendra un nouveau ciel, en français, raconte l’histoire bouleversante d’une mère qui rédige pour sa fille une liste de choses à accomplir avant de quitter ce monde. La jeune femme découvre, grâce à cette démarche, des secrets de famille, l’amour et une nouvelle version d’elle-même. Un vrai roman d'apprentissage aussi touchant que drôle sur petit écran (celui de Netflix, en l'occurence).

Bridget Jones: Mad About the Boy

Dans Bridget Jones: Mad About the Boy (2025), ou le dernier volet de la fameuse saga des années 2000, désormais de retour sur nos écrans, Bridget apparaît plus que jamais comme une mère imparfaite, maladroite et débordée, fidèle à elle-même.

Bridget Jones est de retour et ça va être le bordel

Devenue veuve et mère célibataire, elle tente tant bien que mal de maintenir un équilibre familial au milieu du chaos de son quotidien. Ses enfants grandissent dans un univers loin du modèle familial classique, rythmé par les imprévus, l’humour et les rencontres amoureuses (parfois discutables) de leur mère. Derrière son ton léger, le film raconte surtout avec tendresse le deuil d’une famille après la perte d’un mari et d’un père. Entre scènes émouvantes et moments franchement drôles, il parvient à faire cohabiter la tristesse et la légèreté.

Mamma Mia!

Impossible de faire une liste de films pour la fête des mères sans citer Mamma Mia! (2008), ce serait un crime. Un grand classique qui n’a rien perdu de son charme. La relation mère-fille y est particulièrement touchante, et la bande son intemporelle! (sim/dag)

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