Le documentariste britannique a réalisé une centaine de films sur la nature et les animaux. Keystone

Le roi des documentaires animaliers a 100 ans (et il bosse toujours)

Ce vendredi, notre documentariste préféré fête ses 100 ans. Mais laissons-le ici s’exprimer directement.

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Mesdames et Messieurs



Sir.



David.



Attenborough.

Le boss mondial des documentaires sur la nature. Un vétéran, avec environ 100 films et séries primés au cours d’une carrière qui s’étend sur 8 (!) décennies.

Une véritable institution culturelle panglobale, à ce point omniprésente, que le simple son de sa voix suffit à susciter chez le public un sentiment de sécurité et de bien-être, toujours associé à la certitude de la rigueur scientifique. Au point que la moitié du monde pousse un «oh» collectif de déception lorsqu’un documentaire sur la nature commence et que la voix narrative n’est pas celle de David Attenborough.

A l’occasion de son 100e anniversaire, ce vendredi 8 mai, nous laissons la parole à l’homme dont la carrière télévisuelle à la BBC a débuté en 1952 (avant même qu’il ne possède lui-même un téléviseur), qui a fait 10 fois le tour du monde rien que pour sa série documentaire The Life of Birds, qui a donné son nom à plus de 50 espèces (dont des plantes, des coléoptères, des araignées et des reptiles fossiles), et qui est la seule personne à avoir remporté des BAFTA Awards pour des émissions en noir et blanc, en couleur, en HD, en 3D et en 4K.

«Il me semble que le monde naturel est la principale source d'excitation, la plus grande source de beauté visuelle, la plus grande source d'intérêt intellectuel. C'est la plus grande source de tellement dans la vie qui rend la vie digne d'être vécue»

Image: imago

«Si quelqu’un me demande: 'Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser aux animaux?', je réponds: 'Comment diable avez-vous perdu votre intérêt pour les animaux?'»

«Toute la vie consiste à se confronter à soi-même et à la nature. Pourquoi êtes-vous ici? Comment vous intègrez--vous dans le tout? De quoi s’agit-il vraiment?»

«Parfois, les gens me disent 'Pourquoi n’admettez-vous pas que le colibri, le papillon et l’oiseau de paradis sont la preuve des merveilles que la création a produites?' Et je réponds toujours 'Eh bien, si vous dites cela, vous devez aussi penser à un petit garçon assis au bord d’une rivière en Afrique de l’Ouest avec un petit ver – un organisme vivant – dans l’œil, qui se fraye un chemin à travers le globe oculaire et le rend progressivement aveugle.' Le dieu créateur auquel vous croyez a probablement aussi créé ce petit ver. Eh bien, personnellement, je trouve cela difficile à accepter.»

«C’est toute cette diversité des espèces dont nous devons nous occuper – l’ensemble –, et pas seulement une ou deux vedettes»

«Les jeunes, cela leur tient à cœur. Ils savent que c’est le monde dans lequel ils grandissent et dans lequel ils passeront le reste de leur vie. Mais je crois que c’est encore plus idéaliste que cela. Ils pensent réellement que l’humanité, l’espèce humaine, n’a pas le droit de détruire et de piller le monde de manière arbitraire.»

David Attenborough et sa fille, en 1957. Image: imago

«Nous parlons souvent de sauver la planète, mais en réalité nous devons faire ces choses pour nous sauver nous-mêmes. Avec ou sans nous, le sauvage reviendra»

«Je ne pense pas que des populations entières puissent être malveillantes, mais les Américains sont tout simplement extraordinairement peu conscients de beaucoup de choses. Lorsque l'on vit au milieu de ce vaste continent où l’on semble avoir tout ce que l’on peut désirer simplement parce qu’on y est né, pourquoi s’inquiéterait-on? Si les gens perdent leur connaissance, leur empathie et leur compréhension de la nature, ils l’exploiteront et n’exigeront pas de leurs responsables politiques qu’ils s’en occupent.»

«Les gens doivent sentir que la nature est importante, précieuse, belle et merveilleuse, et qu’elle suscite l’émerveillement et la joie»

«Si, en agissant séparément, nous sommes suffisamment puissants pour déstabiliser notre planète, alors en agissant ensemble nous sommes certainement assez forts pour la sauver. Dans ma vie, j’ai assisté à un effondrement terrible. Dans la vôtre, vous pourriez et devriez connaître une merveilleuse restauration.»

«Nous vivons dans un environnement limité – notre planète. Celui qui pense qu’une croissance illimitée est possible dans un environnement limité est soit fou, soit économiste»

«Nous menons notre vie confortable dans l’ombre d’une catastrophe que nous avons nous-mêmes provoquée. Cette catastrophe est précisément causée par les mêmes choses qui rendent cette vie confortable possible.»

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«Chacune de nos respirations, chaque bouchée que nous mangeons, proviennent de la nature. Et lorsque nous endommageons la nature, nous nous endommageons nous-mêmes»

«Si nous sommes, en agissant séparément, suffisamment forts pour déstabiliser notre planète, alors nous sommes certainement, en agissant ensemble, assez forts pour la sauver. Dans ma vie, j’ai assisté à un effondrement terrible. Dans la vôtre, vous pourriez et devriez connaître une merveilleuse restauration.»

Image: imago

En raison du jeu de mots, voici un passage en anglais:

«We moved from being a part of nature to being apart from nature.» Nous sommes passé de« faire partie de la nature» à «être séparés de la nature»

«Le meilleur slogan que l’on devrait garder à l’esprit est le suivant: 'ne gaspillez rien'. Ne gaspillez pas l’électricité, ne gaspillez pas le papier, ne gaspillez pas la nourriture. Vivez comme vous souhaitez vivre, mais ne gaspillez simplement rien. Prenez soin de la nature, ainsi que des animaux et des plantes qui y vivent. C’est autant leur planète que la nôtre. Ne la gaspillez pas.»

«Nous devons travailler avec la nature, pas contre elle»

«Lorsque j’ai vu la mer pour la première fois étant petit garçon, celle-ci était considérée comme une immense nature sauvage qu’il fallait dompter et maîtriser pour le bien de l’humanité. Aujourd’hui, alors que je touche à la fin de ma vie, nous savons que c’est l’inverse qui est vrai.»

«Je souhaiterais que le monde soit deux fois plus grand – et que la moitié reste encore inexplorée»

Happy Birthday, Sir David!

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