Voilà l'un des costumes les plus populaires de 2023: Wednesday (Mercredi), de la famille Addams.

17 déguisements aussi cultes que ringards pour Halloween

Halloween approche, et avec cette période symbolique de l'année, son lot de stress. Non, on n'a pas tous le temps de se bricoler un costume 5 étoiles pour briller le 31 octobre. Voici quelques idées de déguisement à mettre sous le label «vite fait, mal fait, mais fait le taff quand même».

Nous sommes fin octobre et la fièvre des déguisements a repris. Même ceux qui ne sont pas fans d'Halloween aimeraient savoir quels sont les costumes les plus trendy cette année. Un certain nombre d'internautes se demandent également comment acheter ou confectionner un déguisement à moindre coût.

Voici quelques idées de costumes créatifs. Cela dit, cette année, on fait l'impasse sur le costume le plus vu et revu de l'année passée: celui de Mercredi Addams.

Déguisements à acheter

Beetlejuice

L'année passée, on ne jurait que par Mercredi Addams, grâce à l'incroyable série éponyme. Cette année, la Toile est obsédée par les personnages du nouveau film Beetlejuice. Du moins aux USA. Mais de toute façon, l'Europe imite toujours son grand frère américain.

Vous verrez probablement le costume de Beetlejuice à plusieurs reprises cette année. Image: Halloweencostumes

Forrest Gump

Ce qui est génial ici, c'est que vous n'avez pas besoin de payer pour ce costume. Vous pouvez juste emprunter différents accessoires à votre hipster préféré.

Le toast à la confiture et au beurre de cacahuètes

Cette année, si vous êtes en couple et très fusionnel, vous pourriez vous donner pour mission de dégoter le costume accordé le plus abouti. Pas comme ici.

Le costume piñata

Ce qui est « amusant», c'est que si vous adoptez ce costume, vous devez vous attendre à être frappé toute la soirée par des enfants avec un bâton pour que des sucreries vous échappent.

Bigfoot

Anonymat garanti - tout au long de la soirée.

En théorie, vous n'aurez même pas besoin de parler aux gens. #Goal

Le Tapis volant

Soyons honnêtes: quel est le personnage le plus cool d'«Aladdin»? Le Tapis volant, pardi! Avec ce costume, vous avez toujours une couverture sur vous. Vous pouvez même vous poser où vous voulez pour un petit pique-nique improvisé.

Ces saucisses dansantes (même si personne ne connaît vraiment leur nom)

Ce costume ne convient probablement qu'aux personnes sportives. Il faut en effet avoir une bonne condition physique pour pouvoir se déhancher dans ce tuyau guindé toute la soirée.

Le «sans tête»

Pour tous ceux qui se rappellent qu'Halloween, ce n'est pas juste pour les bisounours, les costumes mignons ou sexy. Il faut bien faire un peu peur aux gens.

L'escargot (gonflable)

Vous êtes toujours en retard? Procurez-vous ce costume et vous aurez une bonne excuse pour être en retard à la soirée.

Costumes à confectionner soi-même

Nous partons du principe que vous êtes très habiles de vos mains.

«Jurassic Park» avec cage

Vos adorables dinosaures (aka les enfants) seront très bien tenus en laisse. Gagnant-gagnant!

Clippy (l'assistant Microsoft)

Ce costume risque de ne rien évoquer dans l'imaginaire de nos amis de la GenZ. Par contre, c'est l'un des meilleurs déguisements pour faire de la lèche aux millennials.

Vincent van Gogh

A condition d'avoir un peu de talent artistique, ou au moins d'être roux.

Le petit hippopotame de l'horreur

L'hippopotame nain Moo Deng, du zoo de Khao Kheow (Thaïlande), est devenu viral sur Internet. Ce serait terrible s'il n'existait pas d'une manière ou d'une autre sous forme de costume d'Halloween.

En phase avec les élections présidentielles américaines:

Avoir un garde du corps, ce peut être utile de nos jours. Demandez à Donald Trump.

Ce maquillage est si bien fait qu'on n'a toujours pas tout compris.

Image: reddit

Marv et Harry de Home Alone

Avec des détails parfaits.

Ce costume est le plus créatif de tous

La fille de The Ring.

