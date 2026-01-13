beau temps
Conchita Wurst annonce son retrait complet de l’Eurovision

epa12094944 Austrian singer-songwriter Conchita Wurst performs onstage at the Eurovision Village of the 69th Eurovision Song Contest (ESC) in Basel, Switzerland, 12 May 2025. The semi-finals of the ES ...
Conchita Wurst à l'Eurovision Village lors du 69e Concours Eurovision de la chanson (CEC) à Bâle, le 12 mai dernier.Keystone
Après avoir offert la victoire de l’ESC à l’Autriche, l’artiste Conchita Wurst vient d'annoncer à la surprise générale son retrait complet du concours.
Ricarda Heil / t-online
Depuis sa victoire avec «Rise Like A Phoenix», Conchita Wurst faisait partie intégrante de l’univers du Concours Eurovision de la chanson. L’artiste autrichienne est restée liée à l’événement pendant plus de dix ans, notamment en tant que présentatrice, jurée et mentore.

Cette année encore, Conchita devait apparaître sur scène à l’ESC. Mais à présent, à quatre mois du concours musical, Tom Neuwirth, le chanteur derrière la figure artistique, a annoncé de manière inattendue son retrait du Concours Eurovision de la chanson. Sur Instagram, il a indiqué qu’il n’en ferait désormais plus partie.

«Je me retire dorénavant du concours de l’Eurovision», écrit l’artiste de 37 ans dans son communiqué, expliquant cette décision par le souhait de «mettre davantage l’accent sur d’autres projets professionnels et de laisser émerger du nouveau». Il précise encore:

«Ma décision est personnelle et je ne ferai pas d’autres commentaires à ce sujet»
Tom Neuwirth

Le lien avec l’ESC demeure toutefois intact – «comme faisant partie de mon histoire, mais pas comme le lieu de mes prochaines étapes».

Par ailleurs, Tom Neuwirth jette un regard reconnaissant sur son parcours à l’Eurovision: «Le Concours Eurovision de la chanson a marqué ma vie. Il a été une scène, un foyer, un tremplin et un chapitre pour lequel je ressens une profonde gratitude.» Il souligne dans le même temps que, pour lui, en tant qu’artiste, le changement représente sa «plus grande constante».

L’histoire de l’Eurovision marquée à jamais

Avec sa victoire en 2014, Tom Neuwirth est entré dans l’histoire: sous les traits de Conchita Wurst, il a offert à l’Autriche sa deuxième victoire à l’Eurovision. Jusqu’alors, seul Udo Jürgens y était parvenu, en 1966.

Depuis lors, l’artiste est resté lié au Concours Eurovision de la chanson à différents titres. En 2015, Conchita Wurst a ouvert la finale à Vienne avec la chanson officielle «Building Bridges». Les années suivantes, elle a régulièrement participé au spectacle.

Plus récemment, en 2024, elle s’est engagée dans l’émission «Ich will zum ESC!» aux côtés de Rea Garvey pour la sélection des talents allemands. En 2025, elle a également été membre du jury lors de la sélection nationale allemande.

(traduit et adapté par mbr)

