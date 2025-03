Miriana Conte chante pour Malte à l'ESC. Image: instagram/mirianaconte

«Choquée»: La chanson de Malte à l'Eurovision se fait remballer

L'Eurovision n'aura pas lieu avant le mois de mai, mais des difficultés attendent déjà certains participants. Après l’Estonie, c’est désormais Malte qui est au centre de l’attention.

Jennifer Doemkes / t-online

Plus de «Divertissement»

Un article de

Il s'agit de la plus grande compétition musicale au monde: le Concours Eurovision de la Chanson a attiré plus de 150 millions de téléspectateurs sur leurs écrans de télévision l'an passé. Cette année, le méga spectacle aura lieu du 10 au 17 mai à la St. Jakobshalle de Bâle. 38 pays participent à l'ESC 2025.

Ces dernières semaines, de plus en plus de participants ont été annoncés. Pour l'Allemagne, le duo de frère et sœur Abor & Tynna a été sélectionné avec la chanson Baller lors d'un tour préliminaire dirigé par Stefan Raab. Malte a organisé un vote le 11 février pour décider qui représenterait l'État insulaire en Suisse. Au final, ce sera la chanteuse Miriana Conte avec la chanson Kant.

Les Britanniques trouvent la chanson trop vulgaire

Mais c’est précisément le titre qui suscite aujourd’hui la colère. La BBC britannique pense que le mot, qui signifie «chanter» en maltais, ressemble trop au terme anglais «cunt» un terme vulgaire désignant l'organe sexuel féminin. En français, cunt pourrait se traduire par «putain» ou «salope», comme le Huffington Post le détaille.

C'est l'expression du refrain, «serving kant», qui fait surtout grincer des dents. Il s'agit en réalité d'une expression issue de la culture drag, où l'insulte est détournée en mantra, et qui décrit une personne audacieuse et qui a confiance en soi.

Le diffuseur a déposé une plainte et insiste pour que la chanson soit modifiée.

L'Union européenne de radio-télévision (UER), responsable de l'ESC, a donné son accord: Malte a désormais jusqu'au 10 mars pour adapter le texte. La chanteuse Miriana Conte est «choquée et déçue» par cette décision, comme elle l'écrit sur Instagram.

D'autant plus qu'il reste désormais moins d'une semaine pour retravailler la chanson. Mais elle ne veut pas se laisser ralentir par ce contretemps et promet à ses fans:

«Le spectacle continuera, cette diva ne se laissera pas abattre!»

Miriana Conte sur Instagram. source: instagram

L'Espresso estonien épinglé

L'équipe maltaise n'est pas la première à causer des problèmes cette année. La chanson estonienne a fait largement polémique en Italie. Espresso Macchiato est interprété par le rappeur Tommy Cash dans un anglais approximatif avec un accent italien.

On vous en parlait ici 👇

Si l'on en croit les détracteurs de la chanson, Tommy Cash utilise des stéréotypes qui sont perçus comme des moqueries en Italie. Certains ont même appelé à exclure l’Estonien de la compétition, sans succès jusqu’à présent.