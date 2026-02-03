Ces Fails hilarants vous feront oublier que le monde va mal

Bienvenue dans le monde merveilleux des Fails du mardi! Ici et rien qu'ici, vous trouverez des images et des gifs drôles et ratés, capables de faire oublier toute la misère qui vous entoure – au moins pendant un instant.

Et tout cela entièrement…

Une contribution d'une lectrice. Un grand merci à elle!

…GRATUIT!!!!!

Maintenant que les finances sont réglées: passons à l’action!

Aux fails en hurlant!

Complètement fou...

Les voitures électriques semblent déjà avoir leur propre volonté.

On avait déjà pris le petit-déjeuner?

Le fail de l’un est la victoire de l’autre.

Le ski, c’est super cool et ça fait énormément plaisir.

Le ski:

On part du principe qu’il va bien, il va bien.

Et puisqu’on est déjà dans la neige: un rappel que l’apprentissage du snowboard est ce qu’il y a de pire.

Bon, d’accord, le ski non plus, ce n’est pas sans risques.

Ou plutôt le téléski. C’est toujours le téléski.

ON NE COURT PAS DANS LE RESTAURANT!

(Mais évidemment, on ne rit pas non plus.)

Maman, pourquoi cette femme à la réception ne porte-t-elle pas de pantalon?

Voici à nouveau quelques images…

J’ai peint la place de parc, chef!

Nous ne sommes pas sûrs de savoir quel pourrait être le «t-shirt de la semaine». Celui-ci?

...Ou peut-être, plutôt, celui-là?

Nous ne saurions même pas comment le traduire.

Les chats sont gentils, mignons et toujours terriblement photogéniques.

Si gentils et si mignons.

Test produit de la semaine:

Si vous ne l'aviez pas encore vu...

Titre de la semaine:

Taco Bell repense le drive-through à base d’IA après qu’un homme a commandé 18 000 bouteilles d’eau.

Okie dokie.

De quoi faire se recroqueviller tous les ongles d’orteils d’un perfectionniste.

Le fail, c’est vous, quand vous voyez des choses qui n’existent pas.

Dommage qu’il n’existe pas de correction automatique pour les peintures murales…

*Terrace

On dirait qu’un lot de ces stylos vient d’être livré.

Veuillez utiliser le logo joint.

Pourquoi ces objets de décoration sont-ils toujours aussi stupides?

Sweet Home Home.

Ça a failli être fantastiquement parfait.

Je pensais m'être magnifiquement parqué ce matin.

Vieux, mais iconique:

…bye bye! (Il serait temps que le printemps arrive enfin.)

Bonus gagnant

Oh, une astuce!

(Une astuce que nous n’avons pas encore totalement comprise, mais qui semble fonctionner…)

Et maintenant, comme toujours, nous nous réjouissons de vos inputs géniaux dans les commentaires, pour que le Mardi Fail ne s’arrête jamais.

Et pour finir, un bonus-bonus-win ultra-secret que tu ne verrez que si vous défilez suffisamment longtemps vers le bas.



Hihihihihhi. Hi.