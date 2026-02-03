assez dégagé
Divertissement
Fails

Ces Fails hilarants vous feront oublier que le monde va mal

Bienvenue dans le monde merveilleux des Fails du mardi! Ici et rien qu'ici, vous trouverez des images et des gifs drôles et ratés, capables de faire oublier toute la misère qui vous entoure – au moins pendant un instant.
03.02.2026, 05:3303.02.2026, 05:33
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Et tout cela entièrement…

Die lustigsten Fails der Woche
Une contribution d'une lectrice. Un grand merci à elle!

…GRATUIT!!!!!

Maintenant que les finances sont réglées: passons à l’action!

Aux fails en hurlant!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Complètement fou...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Les voitures électriques semblent déjà avoir leur propre volonté.

On avait déjà pris le petit-déjeuner?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le fail de l’un est la victoire de l’autre.

Le ski, c’est super cool et ça fait énormément plaisir.
Le ski:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

On part du principe qu’il va bien, il va bien.

Et puisqu’on est déjà dans la neige: un rappel que l’apprentissage du snowboard est ce qu’il y a de pire.

GIF animéJouer au GIF
Gif: instagram

Bon, d’accord, le ski non plus, ce n’est pas sans risques.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ou plutôt le téléski. C’est toujours le téléski.

ON NE COURT PAS DANS LE RESTAURANT!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

(Mais évidemment, on ne rit pas non plus.)

Maman, pourquoi cette femme à la réception ne porte-t-elle pas de pantalon?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Voici à nouveau quelques images…

J’ai peint la place de parc, chef!

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Nous ne sommes pas sûrs de savoir quel pourrait être le «t-shirt de la semaine». Celui-ci?

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

...Ou peut-être, plutôt, celui-là?

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Nous ne saurions même pas comment le traduire.

Les chats sont gentils, mignons et toujours terriblement photogéniques.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Si gentils et si mignons.

Image

Test produit de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Si vous ne l'aviez pas encore vu...

Die lustigsten fails der Woche: Snowboarder mit Schuhen
Image: instagram
Die lustigsten fails der Woche: Snowboarder mit Schuhen
Image: instagram

Titre de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Taco Bell repense le drive-through à base d’IA après qu’un homme a commandé 18 000 bouteilles d’eau.

Okie dokie.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

De quoi faire se recroqueviller tous les ongles d’orteils d’un perfectionniste.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Le fail, c’est vous, quand vous voyez des choses qui n’existent pas.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Dommage qu’il n’existe pas de correction automatique pour les peintures murales…

Die lustigsten Fails der Woche: Hauswand Schreibfehler
Image: reddit

*Terrace

On dirait qu’un lot de ces stylos vient d’être livré.

Die lustigsten Fails der Woche: Stift ohne Logo
Image: reddit

Veuillez utiliser le logo joint.

Pourquoi ces objets de décoration sont-ils toujours aussi stupides?

Die lustigsten Fails der Woche: Doofe Deko
Image: reddit

Sweet Home Home.

Ça a failli être fantastiquement parfait.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Je pensais m'être magnifiquement parqué ce matin.

Vieux, mais iconique:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

…bye bye! (Il serait temps que le printemps arrive enfin.)

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus gagnant

Oh, une astuce!

(Une astuce que nous n’avons pas encore totalement comprise, mais qui semble fonctionner…)

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
Et maintenant, comme toujours, nous nous réjouissons de vos inputs géniaux dans les commentaires, pour que le Mardi Fail ne s’arrête jamais.

Et pour finir, un bonus-bonus-win ultra-secret que tu ne verrez que si vous défilez suffisamment longtemps vers le bas.

Surprise

Hihihihihhi. Hi.

