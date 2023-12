Archie, quand il n'avait pas encore quatre ans et demi. Image: dr

Pourquoi Archie n'aura pas l'appareil photo de ses rêves pour Noël

A quatre ans et demi, le fils de Meghan Markle et du Prince Harry a déjà une passion débordante pour le noble art de la photographie. Mais ses parents, si blindés soient-ils, ne lui offriront pas le Leica de ses rêves. Et ça n'est même pas à cause d'une histoire de thunes.

Imagine. Ton père, c'est le Prince Harry, ta mère, c'est l'actrice américaine Meghan Markle. Tu vis dans une immense baraque à Montecito, en Californie. Tu as quatre ans «et demi», précises-tu à qui veut l'entendre, et tu rêves de recevoir un appareil photo pour Noël. Tes parents pourraient t'en offrir 50, de l'Instax Mini violet à 75 balles sur galaxus.ch au Luxon T12je-sais-pas-quoi (oui, j'ai inventé).

Mais ils ne le feront pas. Parce qu'ils ne veulent pas faire de toi un enfant pourri gâté, qui se promènera, dans une douzaine d'années, avec un t-shirt «nepo baby»? Non. La raison est bien plus foutraque que ça.

Il en a déjà un, mais pas de la bonne marque

Mais revenons d'abord à la passion pour la photographie d'un gosse de quatre ans et demi. C'est Meghan qui a raconté l'anecdote lors d'une discussion avec le photographe et réalisateur Misan Harriman, un ami du couple, le 15 novembre dernier en Californie. Le photographe et réalisateur du court métrage de Netflix The After a, par le passé, déjà shooté la famille. Lors de cette séance de questions-réponses, la mère du petit Archie a évoqué l'influence de son ami photographe sur sa noble progéniture.

«L'inspiration est profonde [...]. La dernière fois qu'il était avec nous, Misan lui montrait comment faire de la photographie. J'ai acheté un appareil à Archie et il m'a dit "Mais ce n'est pas un Leica comme Misan"» Meghan Markle, à propos de son fils Archie, un futur grand photographe.

Car pendant que vos gosses de quatre ans et demi s'amusent à manger de la terre, Archie, lui, sait qu'un Leica, c'est un bien meilleur appareil que celui que lui a offert sa mère. Ce à quoi Meghan a répondu:

«Tu n'auras pas de Leica, pas même pour Noël!» Meghan Markle, dans son rôle de mère qui ne pourri-gâte pas son fils Archie.

Et surtout, Harry « a peur du clic des appareils »

Mais pourquoi cette passion chez le jeune Archie, alors que son père, le Prince Harry, a les paparrazzis et leurs appareils photo en horreur? Pour rappel (ou au cas où vous ne l'avez pas vue, continuez comme ça, préservez votre âme), dans une série documentaire, Harry est revenu sur son aversion pour les clics et les flashs.

«Le cliquetis des appareils photo et le flash me font exploser. Ça m'énerve. Ça me ramène à ce qui est arrivé à ma mère, à ce que j'ai vécu quand j'étais enfant» Le Prince Harry dans la série documentaire.

La cruelle passion d'Archie serait-elle une façon pour le petit garçon de se venger de son père? Il est permis de voir dans ce souhait de cadeau une théorie du complot. Là encore, c'est foutraque, mais j'y viens.

Tiens mon petit, voici un gaufrier , amuse-toi

En février 2021, sur le plateau de The Late Late Show, le Prince Harry avait lui aussi partagé une anecdote fascinante made in Christmas de sa vie trépidante. Il y racontait que sa grand-mère, la reine Elizabeth II, avait, quelques semaines plus tôt, offert un gaufrier au petit Archie pour Noël.

«Ma grand-mère nous a demandés ce qu'Archie voulait pour Noël, et Meghan a dit "un gaufrier"» Le Prince Harry, à propos d'une suuuuper idée de cadeau pour un gosse.

Le gosse, né en mai 2019, aurait donc, à un an et demi, réclamé «un gaufrier». Pas un tractopelle en plastique fabriqué par des enfants à peine plus âgés que lui, ou une trottinette en bois d'épicéa fabriquée à la main par des artisans écossais, non. Un gaufrier. A Noël en 2020, Archie a donc reçu un gaufrier. UN GAUFRIER.

On peut éventuellement pardonner à la Reine, qui, du haut de ses 94 ans à l'époque, devait commencer à sécher sur les idées de cadeaux pour les innombrables gamins de la famille. Mais de la part de Meghan, peut-on considérer cette suggestion comme une forme de maltraitance à l'égard d'un gosse d'à peine 18 mois? Le commun des mortels répondrait sans doute «oui», mais selon Harry, Archie «loves it». Ah.

«Archie se réveille le matin et demande littéralement: "Gaufre?" [...]. Pour le petit-déjeuner, Meg prépare donc un beau mélange bio» Le Prince Harry, qui n'avait pas hésité à en faire des caisses avec son histoire de gaufres.

A défaut d'un appareil photo Leica à plusieurs milliers de dollars, espérons pour Archie que cette année, l'électroménager ne prenne pas toute la place sous le sapin. A quoi sert-il d'être le fils d'un prince, si c'est pour recevoir des cadeaux de femme au foyer des années 1950? Courage à toi, petit bonhomme.

