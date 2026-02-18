pluie et neige
Un chien s'est invité lors de l’épreuve féminine par équipe de ski de fond. Celui-ci a poursuivi deux athlètes avant la ligne d’arrivée.
Cette scène burlesque, où des athlètes disputent la course de leur vie tandis qu'un chien visiblement heureux semble participer à la compétition, s'est produite ce mercredi 18 février sur la piste de ski de fond du Val di Fiemme, lors de l’épreuve féminine de sprint par équipes à Tesero.

Snoop Dogg vit sa meilleure vie aux JO

Ce canidé aux allures de chien-loup a pénétré sur la piste vers la fin du parcours et s’est mis à courir derrière deux fondeuses, la Grecque Konstantina Charalampidou et la Croate Tena Hadzic, avant de franchir à son tour la ligne d’arrivée. Il a finalement été rattrapé par des membres de l'organisation olympique. L’animal, portant un collier, ne s’est pas montré agressif, mais plutôt joueur et ravi de son exploit. On espère qu'il a rapidement retrouvé son maître.

Ce moment cocasse n’a fort heureusement pas entaché la course, laquelle s’est poursuivie sans chute ni bouleversement majeur du classement. La séquence a évidemment fait le tour des réseaux sociaux. (msh/sbo)

