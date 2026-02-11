ciel clair
Snoop Dogg s’amuse beaucoup aux JO d’hiver 2026

Vidéo: watson

Snoop Dogg vit sa meilleure vie aux JO

Comme à Paris en 2024, la légende du rap est l'envoyé spécial de la chaîne NBC pour couvrir les Jeux olympiques. Celui-ci s'est essayé à de nombreux sports, avec tout le flegme qu'on lui connait.
11.02.2026, 17:4511.02.2026, 18:48
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Snoop Dogg est officiellement devenu l'ambassadeur américain des Jeux olympiques. Après avoir fait sensation en 2024 à Paris, le rappeur de 54 ans est de retour aux JO de Milan-Courtina. La légende du rap couvre à nouveau l'événement pour la chaîne américaine NBC.

Cette audacieuse collaboration est censée booster les audiences, et le pari semble réussi, puisque Snoop Dogg est partout.

Les mégots de joints de Snoop Dogg se vendent à prix d'or

On a pu le voir notamment rencontrer l'équipe des Etats-Unis lors du curling en double mixte au Cortina Curling Olympic Stadium avant d'essayer la discipline. Le natif de Long Beach en Californie s'est également joint à la célèbre délégation jamaïcaine de bobsleigh avec qui il entretient une relation très amicale. Rassurez-vous, il n'a pas fait de descente, il s'est simplement assis dans le bob et a suivi l'entraînement avec attention.

Celui qui s'est désigné lui-même comme «coach honoraire de la Team USA» s'est également distingué sur les pistes, en compagnie de l'ancienne championne olympique Picabo Street, en chaussant des skis pour la première fois de sa vie. Un cours privé, sans trop de succès, mais qui lui aura tout de même valu une médaille en chocolat de la part de son entraîneuse. C'est toutefois en luge que le rappeur a brillé le plus, hors du circuit officiel, ayant posté sur ses réseaux une descente effectuée sur un mini-bob, où il semblait vivre sa meilleure vie.

Vidéo: watson
