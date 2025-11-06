Meghan Markle avait mis en pause sa profession d'actrice. Image: AP Invision

Meghan fait son retour au cinéma avec Lily Collins

Selon les médias américains, l'épouse du prince Harry va faire son retour sur grand écran. Elle a pris part à un tournage en Californie aux côtés de Lily Collins, star d'Emily in Paris.

Meghan Markle va faire son retour au cinéma avec un petit rôle décroché dans un film actuellement en tournage à Los Angeles, en Californie, ont rapporté mercredi des médias américains. L'épouse du prince Harry a tourné des scènes pour le film Close Personal Friends, aux côtés des vedettes Lily Collins, star de la série Emily in Paris, Jack Quaid ou encore Brie Larson, selon les mêmes sources.

Lily Collins Image: www.imago-images.de

Selon le magazine Variety, cette comédie «raconte l'histoire d'un couple "ordinaire" qui rencontre un couple de célébrités lors d'un voyage à Santa Barbara», en Californie.

Une série Netflix à succès

La duchesse de Sussex a été à l'affiche de la série Suits pendant sept saisons avant son mariage en 2018 avec le prince Harry, fils cadet du roi Charles III. Elle a alors mis en pause sa profession d'actrice, allant jusqu'à annoncer qu'elle abandonnait ce métier.

Depuis leur rupture avec la famille royale, le prince Harry et Meghan Markle ont signé un contrat avec Netflix pour développer des projets de films et séries. L'actrice a produit With Love, Meghan, série Netflix à succès, bien que raillée par la presse anglo-saxonne, qui la met en scène pendant qu'elle jardine et mitonne de bons petits plats.

En dépit des critiques, la série est alors devenue l'émission culinaire la plus visionnée de la plateforme. Une deuxième saison a vu le jour, tout comme un épisode spécial qui sera diffusé en décembre, a annoncé Netflix.

Le couple a également produit la docu-série Harry & Meghan, sur leur rupture avec la famille royale britannique. Une série à succès, faisant 23 millions de vues dans les quatre premiers jours après sa sortie, un record pour un documentaire Netflix. (jzs/afp)