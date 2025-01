Après ses mémoires, l'ancienne et future première dame américaine s'apprête à sortir un documentaire à son sujet. getty/watson

Melania Trump prépare quelque chose

Au cœur d'un documentaire diffusé par Amazon cette année, dont elle n'est autre que la «productrice exécutive», la future première dame devrait toucher une somme rondelette. Voici les minces informations que l'entreprise de Jeff Bezos et les initiés ont bien voulu révéler.

Plus de «Divertissement»

Ce qui est bien, avec Melania Trump, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Sitôt son mandat de first lady terminé, elle s'est complu pendant quatre ans hors des yeux du public - que ce soit en profitant du spa de Mar-a-Lago, en tentant de pousser son mari dans les escaliers ou, au contraire, en mijotant un plan pour l'aider à reconquérir la Maison-Blanche. Une vie dans l'ombre et sous le soleil de Floride, jusqu'à ce que l'épouse de Donald Trump fasse un retour tonitruant sur le devant de la scène en octobre dernier, avec des mémoires au titre évocateur. Melania.

Quelques interviews de promo délicieusement flottantes sur Fox News plus tard, Melania disparaissait à nouveau dans un nuage de paillettes. Pour ne réapparaître que brièvement le soir de la victoire électorale de son époux, le 5 novembre 2024, ou encore à l'occasion du Nouvel An organisé dans leur manoir doré de Palm Beach, entourée d'Elon Musk et de leurs sbires les plus fidèles.

Dans les coulisses

Malgré son talent avéré pour la discrétion (pour ne pas dire «l'évaporation»), l'ancienne mannequin slovène est de retour sur le devant de la scène avec un nouveau projet. Et non des moindres: un documentaire entièrement consacré à l'ex et future première dame, annoncé par le géant Amazon ce dimanche. Un film qui, selon un communiqué officiel, offrira aux spectateurs un «aperçu sans précédent des coulisses» de sa vie.



Pas sûr, toutefois, que le projet de l'entreprise de Jeff Bezos nous serve sur un plateau des révélations vraiment renversantes. Après tout, les mémoires de Melania ont été une superbe démonstration en 184 pages de l'habilité de son auteure à esquiver toutes les questions gênantes, pour lui préférer des platitudes et des anecdotes vaguement soporifiques.

Notre critique, si vous l'aviez manquée. L'intrigante Melania Trump préfère mourir avec ses secrets

Quoi qu'il en soit, le tournage du documentaire aurait commencé en décembre dernier, un mois après la victoire de Donald Trump, et sa sortie est déjà programmée en salles et sur la plateforme Amazon Prime pour le second semestre de 2025. Par ailleurs, selon plusieurs sources proches du dossier au média américain Puck News, le projet devrait comporter pas moins de deux volets: un documentaire, mais aussi une série en deux ou trois épisodes. Les noms n’ont pas été dévoilés.

Bezos et Trump plus proches que jamais

L'annonce survient alors que la relation entre Donald Trump et le tout-puissant fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, fait l'objet de toutes les attentions. Après des débuts difficiles, notamment durant le premier mandat présidentiel, les deux hommes semblent décidés à prendre un nouveau départ.

Pour preuve, outre la visite de rigueur dans le club de Mar-a-Lago pour rencontrer le président élu, Jeff Bezos a versé pas moins d'un million de dollars à son fonds d'investiture. Avant cela, le milliardaire a également pris la plume et la décision inhabituelle de publier son propre éditorial sur le site du Washington Post (journal qui lui appartient), afin de justifier son choix de ne pas soutenir l'un ou l'autre candidat à la présidentielle - ce qui n'avait pas manqué de susciter l'ire de plusieurs membres de la rédaction.



Quoi qu'il en soit, le patron d'Amazon aurait mis le paquet pour s'offrir ce projet avec la femme du futur président des Etats-Unis: pas moins de 40 millions de dollars, selon Puck News, pour renchérir sur les concurrents Disney et Paramount, tous deux intéressés à obtenir les droits de diffusion. Des honoraires exorbitants pour n'obtenir qu'une licence limitée.

Quant à la somme exacte que devrait toucher Melania... Elle devrait être plus que correcte, à en croire des personnes informées de l'accord.

«On ne sait pas exactement combien la première dame est payée personnellement pour participer et produire ce projet, pendant que son mari est en poste, mais je parie que c’est une grosse partie de ces 40 millions de dollars» Matthieu Belloni, journaliste chez Puck News

Précisons toutefois que l'aspect le plus controversé de ce documentaire n'est pas tant son coût ou son sujet... que son réalisateur. Connu pour avoir réalisé les films Rush Hour et produit The Revenant, vainqueur de plusieurs Oscars, Brett Ratner a surtout été mis à ban d'Hollywood en 2017, en pleine vague #MeToo.

Le réalisateur est resté pratiquement hors de la vue du public depuis qu'il a été chassé d'Hollywood. GC Images

Accusé d'inconduite sexuelle et de harcèlement par six femmes, dont l'actrice Olivia Munn, il a également été entraîné dans un scandale sexuel tentaculaire ayant conduit à la démission du PDG de Warner Bros, en 2019.

Lâché depuis lors par la société, Brett Ratner n'a plus sorti aucun film depuis. Des amis ont toutefois confié à Variety qu'il voyait dans le genre du documentaire une solution pour revenir au cinéma, car elle nécessite peu de capitaux ni de distributeur, avant que le processus de réalisation ne soit déjà bien avancé.



Toutefois, toujours selon Puck, l'implication du réalisateur controversé dans ce film sur Melania reste «un mystère». Ni la directrice d'Amazon Studios ni aucun autre grand patron de studio n'aurait choisi Brett Ratner pour un projet de documentaire. Originaire de Miami, l'homme entretiendrait des liens avec un certain nombre de personnalités du monde de Trump.

Bien assez d'éléments et d'incertitudes, en tout cas, pour nourrir notre impatience à l'idée de découvrir cette future production toute consacrée à Melania Trump qui, décidément, ne cesse de nous intriguer.