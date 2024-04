L'artiste a annoncé la sortie de Hit Me Hard and Soft, son troisième album, le 17 mai 2024.

Billie Eilish fait une grosse annonce

Ce lundi, l'artiste de 22 ans a dévoilé sur Instagram une image de la pochette de son nouvel album à venir, ainsi que le titre et la date de sortie de ce troisième opus. Spoiler alert: c'est pour bientôt!

Si vous êtes un fan de Billie Eilish, alors cette information va faire votre journée. L'artiste de 22 ans a saisi son compte Instagram lundi pour annoncer le titre et la date de sortie de son nouvel album.

Ce sera donc - roulement de tambour - le 17 mai que son troisième opus, intitulé Hit Me Hard and Soft, sera enfin accessible aux oreilles du monde entier.

De toute évidence, cette perspective réjouit la star multi-récompensée aux Grammy au plus haut point, puisqu'elle a ponctué son post de nombreuses marques de joie:

«MON TROISIÈME ALBUMMMMM sort le 17 MAIIIIIIIIIIIIIIII

C'est complètement dingue que je sois en train d'écrire ces lignes, je suis nervvvvveuse et excitéeeeeeee»

Cependant, la joie de l'Américaine a temporairement fait place à la colère, notamment à l'égard du magazine de musique Rolling Stone, qui aurait, selon 20minutes.fr, «laissé fuiter (...) une liste complète des chansons de l’album».

L'artiste a donc adressé une story Instagram très explicite. «Je vous emmerde les gars @rollingstone», pouvait-on notamment lire, avec des emojis de clown. Le message a dû être intercepté par le principal intéressé, puisque la liste a disparu du site du média...tout comme les stories véhémentes de Billie. Que de rebondissements!

Ses quelque 120 millions de followers ont également de quoi être extatiques, puisque la chanteuse n'avait pas sorti d'album depuis 2021, avec Happier Than Ever. Une fois encore, les morceaux ont été composés par la star elle-même, ainsi que par son frère et producteur Finneas.

Pour rappel, le duo diablement créatif a été couronné de deux Oscars en 2022 et en 2024 pour la chanson No Time to Die, composée pour le film James Bond: mourir peut attendre, et pour What was I made for, de Barbie.

Une pochette «en profondeur»

L'ambiance de cet album promet une fois encore d'être très «moody», si l'on en croit l'image de pochette. L'on peut en effet y apercevoir une Billie vulnérable au fond de l'eau, faisant face à une porte immergée. Dans une saynète vidéo, l'on peut également voir l'artiste couler, avant d'être repêchée par ce qui semble être une main d'homme. On se réjouit d'en saisir tout le contexte!

Billie a tenu à faire savoir qu'elle ne diffuserait pas de singles, afin de rester fidèle à ses engagements en faveur du développement durable dans le monde de la musique. La Californienne avait notamment regretté dans une interview accordée à Billboard que des artistes sortent de «multiples versions de leurs albums afin de vendre plus de vinyles». «C'est du gaspillage, et ça m'énerve qu'on en soit encore à un point où l'on se préoccupe autant des chiffres et de l'argent», avait-elle exprimé.

Son album Happier Than Ever était composé à «100 % de vinyle recyclé et de matériaux recyclables», nous rappelle BFM.

Billie pourra donc profiter de ce troisième opus pour porter haut les couleurs de ses valeurs et de son univers intérieur dans lequel on adore se plonger.

HIT ME HARD AND SOFT sera dans les bacs dès le 17 mai.