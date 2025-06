Vidéo: watson

Beyoncé a surpris ses fans

Queen B s'est produite à Paris ce week-end. C'est avec surprise que les spectateurs du Stade de France ont découvert Jay-Z sur scène dimanche, ainsi que Miley Cyrus vendredi.

Ce week-end, Paris a vibré au rythme des tubes de Beyoncé. En tournée pour son album Cowboy Carter, la star internationale a enflammé le Stade de France lors de trois concerts exceptionnels, les 19, 21 et 22 juin.

Les chanceux présents dimanche soir ont eu droit à un moment d’exception: au moment du tube légendaire Crazy in Love, Beyoncé a été rejoint par Jay-Z, sorti du nulle part pour rapper tout son couplet sous les acclamations des fans parisiens. Une performance rare, d’autant plus marquante que le couple ne s’était pas produit ensemble sur cette chanson depuis plus de sept ans.

La dernière fois que Beyoncé et Jay-Z - que l'on connait également sous le duo The Carters - se sont produits en concert ensemble, c'était en 2018 à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour le 100e anniversaire de Nelson Mandela.

Jay-Z et Beyoncé sur la scène du Stade de France à Paris le 22 juin. Image: X

Après ce bon vieux classique de 2003, Jay-Z s’est également illustré dans un mash-up enflammé mêlant Drunk in Love et Partition. Il a ensuite enchaîné avec son propre hit Ni**as in Paris, un morceau emblématique enregistré dans la capitale française avec Kanye West pour leur album collaboratif Watch the Throne, sorti en 2011.

Vendredi 19 juin, c'est Miley Cyrus qui a rejoint Beyoncé sur scène. Image: X

Jay-Z n’était pas la seule surprise de ces trois dates parisiennes. Le vendredi 20 juin, c’est Miley Cyrus qui a créé l’événement en rejoignant Beyoncé sur scène, à la surprise générale. Ensemble, elles ont interprété II Most Wanted, leur ballade poignante extraite de l’album Cowboy Carter.