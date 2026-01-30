Par pitié, donnez-nous des assiettes

Nous sommes en 2026. Et les desserts sont encore servis sur des semelles de baskets.

Oliver Baroni Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Oh oui. Il existe toujours, ce fameux courant de la restauration qui consiste à servir les plats sur tout et n’importe quoi... sauf, eh bien, des assiettes. Nous pensions (ou espérions) tous que cette frivolité de la haute culture hipster aurait depuis longtemps été reléguée aux annales de l’histoire. Mais, comme nous avons pu le constater récemment, apparemment pas.

La première partie de l'aventure... Voici les 22 pires façons de servir à manger

Si l’on en croit des sources de démocratie directe comme le Reddit «We Want Plates», des gérants de restaurants du monde entier persistent encore à faire preuve de créativité là où personne ne la demande.

Commençons par la solution classique «planche à découper au lieu d’assiette»:

C’est censé être une parmiggiana au poulet, apparemment. Authentique, comme ma nonna la servait parfois – sauf qu'elle a été servie sur une planche en bois Ikea.

Des nouilles du Sichuan… SERVIES DANS UN BOCAL DE CONSERVATION.

«Et ça, dans un resort de luxe à Sharm El Sheikh!», se lamente le commentaire désespéré. On compatit, camarade. On compatit.

«Une première pour moi: mon burger et mes frites m’ont été servis dans une lunchbox…»

«…qui était brûlante.»

Pas vraiment généreuse, cette portion de frites…

…mais il n’y a de toute façon pas plus de place dans un mini-pichet comme celui-ci.

Et MAINTENANT.

Des sushis sur un chapeau en porcelaine.



Des sushis.



Sur un chapeau.



En porcelaine.

Bon, au moins le chapeau est en porcelaine…

…ce qu’on ne peut pas dire de cette solution de service ici:

Désolé, les amis, mais personne ne peut sérieusement nous faire croire que c’est hygiénique. Peu importe le nombre de fois que vous avez lavé cette chaussure. Ou cette planche en bois ou cette boîte en métal ou quoi que ce soit.

Ou cette boîte à œufs.

«Six boules de gelato, … mais sans cornet? Ah, attends, j’ai une idée!»

«Des bouchées de poulet en entrée sur un escalier miniature. Les quartiers de citron vert se trouvaient dans le petit placard sous ledit escalier. Je suis resté sans voix.»

Et ce n’est même pas un restaurant Harry Potter ou un truc du genre.

«Des tacos birria ‹à la manière traditionnelle mexicaine›. Lol.»

Sur une «corde à linge mexicaine traditionnelle», sans doute.

Wow, le score parfait! Non seulement les tranches de lard sont accrochées avec des pinces à une structure métallique, mais en plus tout l’ensemble est monté sur une vieille plaque d’immatriculation.

«Wrong kind of plate», commente quelqu’un. Ha, exact: en anglais, les plaques d’immatriculation s’appellent license plates.

«Hé, chef – l’autre jour, j’étais dans un restaurant où ils servaient du lard suspendu au-dessus d’une plaque d’immatriculation. Ça m’a donné une idée…»

«Alerte! On a ici une situation ‹Nous voulons des verres›!»

Un verre qui ne peut être posé que d’une seule manière bien précise dans son support particulièrement pénible? Une idée géniale pour les alcools forts, je dirais!

«Chéri? Tu me commandes un martini?»

«Bien sûr. Un martini au gin ou à la vodka?»

«Hmm… prends plutôt un martini NUGGETS DE POULET ET FRITES AVEC TROIS PETITES SAUCES.»



Au moins: 15 dollars pour ça, plus 5 dollars pour les recharges, ce n’est pas une si mauvaise affaire.

«J’étais dans un café où l’on m’a servi mon repas sur une assiette cassée, et la paille était une nouille.»

«Voilà – votre petit arbre à desserts.»

C’est…

… un soulier Monopoly! Si, si, vraiment: le pion en forme de chaussure du jeu de société Monopoly. En version géante. Et parfait comme plat de service pour des croquettes au fromage.

«Une portion de chips de tortilla et de salsa, s’il vous plaît!»

Ici, au moins, la salsa est dans un… récipient. Mais…

…«comment suis-je censé sortir ça avec des chips?»

Qui a besoin d’assiettes quand il existe des boîtes à emporter en métal totalement dysfonctionnelles?

Ou alors:

Qui a besoin d’assiettes quand il y a des pelles de jardin?

Ta-daaa! Des coquilles Saint-Jacques servies sur un lit de copeaux de bois!

Sauf que personne ne comprend pourquoi.

Les commentaires sont absolument fantastiques:

«Je pensais savoir ce qu’était le tiramisu. Puis j’ai mangé un tiramisu à Rome. Ma vie a changé. Je suis une nouvelle personne.»

«J’avais complètement oublié à quel point nous, les Italiens, aimons arnaquer les touristes en remplaçant les assiettes par des objets ‹fancy›.»

«C’est ainsi qu’on m’a servi un poisson.»

Un poisson? Nous ne voyons aucun poisson ici. Une chose est sûre: personne n’aime que son repas le fixe du regard.

BONUS:

Bienvenue dans la gastronomie haut de gamme! Plus précisément: dans le restaurant Alchemist, doublement étoilé au guide Michelin, à Copenhague, au Danemark. «Au restaurant Alchemist, la gastronomie, le drame, l’art et des visuels spectaculaires fusionnent pour créer une expérience culinaire holistique», affirme le slogan.

Concrètement, cela signifie, entre autres… ceci:

Du caviar. Sur un… œil?

Ou...

…euh, nous ne savons pas.

Ici non plus.

Non. Aucune idée.

Mais bon, allez, bon appétit quand même, à toutes et à tous!