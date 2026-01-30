brouillard
DE | FR
burger
Divertissement
nourriture

23 images de plats où les clients auraient préféré une assiette

Par pitié, donnez-nous des assiettes

Nous sommes en 2026. Et les desserts sont encore servis sur des semelles de baskets.
30.01.2026, 05:3430.01.2026, 05:34
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Oh oui. Il existe toujours, ce fameux courant de la restauration qui consiste à servir les plats sur tout et n’importe quoi... sauf, eh bien, des assiettes. Nous pensions (ou espérions) tous que cette frivolité de la haute culture hipster aurait depuis longtemps été reléguée aux annales de l’histoire. Mais, comme nous avons pu le constater récemment, apparemment pas.

La première partie de l'aventure...

Voici les 22 pires façons de servir à manger

Si l’on en croit des sources de démocratie directe comme le Reddit «We Want Plates», des gérants de restaurants du monde entier persistent encore à faire preuve de créativité là où personne ne la demande.

Commençons par la solution classique «planche à découper au lieu d’assiette»:

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1hufn02/chicken_parm_on_a_plank/
Image: reddit

C’est censé être une parmiggiana au poulet, apparemment. Authentique, comme ma nonna la servait parfois – sauf qu'elle a été servie sur une planche en bois Ikea.

Des nouilles du Sichuan… SERVIES DANS UN BOCAL DE CONSERVATION.

WE WANT PLATES Szechuan noodles https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1h176l4/served_in_a_jar/
Image: reddit

«Et ça, dans un resort de luxe à Sharm El Sheikh!», se lamente le commentaire désespéré. On compatit, camarade. On compatit.

«Une première pour moi: mon burger et mes frites m’ont été servis dans une lunchbox…»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1k4mw5w/a_first_for_me_had_my_burger_and_chips_served_to/
Image: reddit

«…qui était brûlante.»

Pas vraiment généreuse, cette portion de frites…

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1fmaj6f/fries_stuffed_in_a_mini_pitcher/
Image: reddit

…mais il n’y a de toute façon pas plus de place dans un mini-pichet comme celui-ci.

Et MAINTENANT.

WE WANT PLATES Sushi on a ceramic hat https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1llkvzh/sushi_on_a_ceramic_hat/
Image: reddit

Des sushis sur un chapeau en porcelaine.

Des sushis.

Sur un chapeau.

En porcelaine.

Bon, au moins le chapeau est en porcelaine…

…ce qu’on ne peut pas dire de cette solution de service ici:

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1l8ys1i/service_with_sole/
Image: reddit

Désolé, les amis, mais personne ne peut sérieusement nous faire croire que c’est hygiénique. Peu importe le nombre de fois que vous avez lavé cette chaussure. Ou cette planche en bois ou cette boîte en métal ou quoi que ce soit.

Ou cette boîte à œufs.

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1kjpwup/ice_cream_in_an_egg_carton/
Image: reddit

«Six boules de gelato, … mais sans cornet? Ah, attends, j’ai une idée!»

«Des bouchées de poulet en entrée sur un escalier miniature. Les quartiers de citron vert se trouvaient dans le petit placard sous ledit escalier. Je suis resté sans voix.»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1lo2476/a_mini_staircase_of_chicken_bite_appetizers/
Image: reddit

Et ce n’est même pas un restaurant Harry Potter ou un truc du genre.

«Des tacos birria ‹à la manière traditionnelle mexicaine›. Lol.»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1lcjxb4/birria_on_a_traditional_mexican_clothesline/
Image: reddit

Sur une «corde à linge mexicaine traditionnelle», sans doute.

Wow, le score parfait! Non seulement les tranches de lard sont accrochées avec des pinces à une structure métallique, mais en plus tout l’ensemble est monté sur une vieille plaque d’immatriculation.

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1f41pj4/wrong_kind_of_plate/
Image: reddit

«Wrong kind of plate», commente quelqu’un. Ha, exact: en anglais, les plaques d’immatriculation s’appellent license plates.

«Hé, chef – l’autre jour, j’étais dans un restaurant où ils servaient du lard suspendu au-dessus d’une plaque d’immatriculation. Ça m’a donné une idée…»

WE WANT PLATES Burger On A Couple Of Bent Licence Plates https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1kqc5cj/burger_on_a_couple_of_bent_licence_plates/
Image: reddit

«Alerte! On a ici une situation ‹Nous voulons des verres›!»

WE WANT PLATES ... NO, WE WANT GLASSES! https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1atklkv/a_glass_that_can_only_be_kept_in_its_dock_in_a/
Image: reddit

Un verre qui ne peut être posé que d’une seule manière bien précise dans son support particulièrement pénible? Une idée géniale pour les alcools forts, je dirais!

«Chéri? Tu me commandes un martini?»
«Bien sûr. Un martini au gin ou à la vodka?»
«Hmm… prends plutôt un martini NUGGETS DE POULET ET FRITES AVEC TROIS PETITES SAUCES.»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1jbct6p/found_this_ridiculousness_in_the_specials_of_a/
Image: reddit

Au moins: 15 dollars pour ça, plus 5 dollars pour les recharges, ce n’est pas une si mauvaise affaire.

«J’étais dans un café où l’on m’a servi mon repas sur une assiette cassée, et la paille était une nouille.»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1kktlc6/went_to_a_coffee_shop_the_food_was_served_on_a/
Image: reddit

«Voilà – votre petit arbre à desserts.»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1ki97dw/most_of_the_dishes_were_served_on_plates_but_this/
Image: reddit

C’est…

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1h1xd10/cheese_ball_in_monopoly_shoe/
Image: reddit

… un soulier Monopoly! Si, si, vraiment: le pion en forme de chaussure du jeu de société Monopoly. En version géante. Et parfait comme plat de service pour des croquettes au fromage.

«Une portion de chips de tortilla et de salsa, s’il vous plaît!»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1mf94uk/salsa_platter_at_a_local_mexican_joint/
Image: reddit

Ici, au moins, la salsa est dans un… récipient. Mais…

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1f7m005/how_am_i_supposed_to_scoop_this_out_with_chips/
Image: reddit

…«comment suis-je censé sortir ça avec des chips?»

Qui a besoin d’assiettes quand il existe des boîtes à emporter en métal totalement dysfonctionnelles?

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1fs6ph9/who_needs_plates_when_there_are_dysfunctional/
Image: reddit

Ou alors:

Qui a besoin d’assiettes quand il y a des pelles de jardin?

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1dsgxhc/chicken_burger_in_a_shovel_in_new_zealand/
Image: reddit

Ta-daaa! Des coquilles Saint-Jacques servies sur un lit de copeaux de bois!

&amp;quot;Scallops served on a bed of wood chips&amp;quot; – WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1gaoqo8/scallops_served_on_a_bed_of_wood_chips/
Image: reddit

Sauf que personne ne comprend pourquoi.

Les commentaires sont absolument fantastiques:

«Je pensais savoir ce qu’était le tiramisu. Puis j’ai mangé un tiramisu à Rome. Ma vie a changé. Je suis une nouvelle personne.»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1ldwyih/relatively_mild_i_suppose/
Image: reddit

«J’avais complètement oublié à quel point nous, les Italiens, aimons arnaquer les touristes en remplaçant les assiettes par des objets ‹fancy›.»

«C’est ainsi qu’on m’a servi un poisson.»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1e6ydpw/this_is_how_they_served_me_a_fish_it_was_good/
Image: reddit

Un poisson? Nous ne voyons aucun poisson ici. Une chose est sûre: personne n’aime que son repas le fixe du regard.

BONUS:

Bienvenue dans la gastronomie haut de gamme! Plus précisément: dans le restaurant Alchemist, doublement étoilé au guide Michelin, à Copenhague, au Danemark. «Au restaurant Alchemist, la gastronomie, le drame, l’art et des visuels spectaculaires fusionnent pour créer une expérience culinaire holistique», affirme le slogan.

Concrètement, cela signifie, entre autres… ceci:

WE WANT PLATES - The Alchemist, Copenhagen https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1i40y9t/alchemist_copenhagen/
Image: reddit

Du caviar. Sur un… œil?

Ou...

WE WANT PLATES - The Alchemist, Copenhagen https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1i40y9t/alchemist_copenhagen/
Image: reddit

…euh, nous ne savons pas.

WE WANT PLATES - The Alchemist, Copenhagen https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1i40y9t/alchemist_copenhagen/
Image: reddit

Ici non plus.

WE WANT PLATES - The Alchemist, Copenhagen https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1i40y9t/alchemist_copenhagen/
Image: reddit

Non. Aucune idée.

Mais bon, allez, bon appétit quand même, à toutes et à tous!

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux

Le classement des fours à raclette

1 / 12
Le classement des fours à raclette

1e place: le four à raclette Koenig 4 and more
source: kassensturz
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
C'est quoi ce «cheesecake japonais» qu'on voit partout?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Toile se paie Macron
Le «For sure» répété par Emmanuel Macron à Davos a enflammé la Toile avec de nombreux remix musicaux. Son look, avec ses lunettes de soleil pour cacher un problème à l'œil, lui a également valu de nombreux mèmes.
Le président français Emmanuel Macron s’est particulièrement distingué lors de son discours au Forum économique mondial de Davos, le 20 janvier dernier. Le président français s’y est présenté avec des lunettes de soleil, un accessoire qu’il arbore désormais à chacune de ses apparitions publiques, afin de dissimuler une hémorragie sous-conjonctivale bénigne, mais peu esthétique.
L’article