Ces 7 stars sont riches mais radines

Elles ont des millions sur leurs comptes, mais n’aiment pas dépenser. Voici les célébrités les plus pingres, et les astuces qu'elles utilisent pour économiser.

On pourrait croire que les stars du cinéma ou de la musique ont suffisamment d’argent pour dépenser sans compter. Ce n’est pourtant pas le cas de certains people, qui gardent jalousement leur fortune. Voici quelques exemples de ces Picsou plutôt malins.

Keira Knightley

Keira Knightley vit chichement. Image: keystone

L’actrice Keira Knightley possède une fortune estimée à plus de 80 millions de francs. Pour éviter de trop dépenser et s’assurer que son argent lui suffira encore pendant longtemps, elle s’impose un budget annuel de 50 000 francs, soit environ 4000 francs par mois. On ignore toutefois si ce budget concerne uniquement ses dépenses personnelles ou celles de toute sa famille.

Elle a expliqué la raison de cette discipline financière dans une interview au magazine Glamour:

«Je crois qu’un mode de vie trop coûteux empêche de fréquenter des gens qui n’en ont pas les moyens. Cela vous isole. Certains de mes moments les plus heureux et les plus drôles, je les ai vécus dans les endroits les moins luxueux.»

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian avec son mari Travis Barker. Image: keystone

Kourtney Kardashian, l’aînée de la fratrie, disposerait d'une fortune d’environ 35 millions de dollars. La famille est connue pour son train de vie fastueux. Mais Kourtney, elle, scruterait les moindres de ses dépenses. Une ancienne employée raconte:

«Un jour, elle a appelé deux supermarchés différents pour comparer le prix des blancs de poulet»



Elle serait aussi très avare en pourboires, allant parfois jusqu’à les «oublier». Et pour les dîners, elle préfère être invitée par les hôtels plutôt que de payer elle-même.

Kevin Costner

Kevin Costner adore les promotions. Image: keystone

Devenu mondialement célèbre avec des films tels que Danse avec les loups ou The Bodyguard, l’acteur Kevin Costner a accumulé une fortune estimée à 215 millions de francs. Mais pas question de la gaspiller dans des bolides de luxe, il roule dans un vieux pick-up.

Lorsqu’il fait ses courses, il utilise des bons de réduction, offre peu ou pas de cadeaux, et se passe de coiffeur. C'est sa femme de l'époque, Christine Baumgartner, qui lui coupait les cheveux. Mais à la suite de leur séparation houleuse en 2023, quelqu’un d’autre doit s’en charger. Il doit en outre lui verser 100 000 francs de pension alimentaire chaque mois.

Mick Jagger

Mick Jagger aime négocier dès qu’il est question d’argent. Image: keystone

Avec les Rolling Stones, Mick Jagger a souvent mené la grande vie. Mais dès qu’il est question d’argent, il change radicalement d’attitude. Le livre BackStage Pass VIP de Debra Sharon Davis, qui a accompagné le groupe dans les années 70 et 80, le décrit comme «toujours attentif aux dépenses».

Il aimait par exemple renégocier sans cesse avec ses partenaires commerciaux. En 1982, des fans ont dû patienter plus d’une heure avant de pouvoir entrer à un concert, le temps que Jagger recompte lui-même les billets vendus, après des irrégularités constatées l’année précédente.

Et même pour ce qui concerne le plus vieux métier du monde, le chanteur ne faisait pas d’exception. Peu à l’aise à l’idée de payer, il négociait les tarifs avec les prostituées qui accompagnaient alors les musiciens. L'auteure écrit:

«Il vérifiait toutes les dépenses de fond en comble et menait lui-même les discussions avec les call-girls en Europe»

Mila Kunis

Mila Kunis n’attache aucune importance aux bagues coûteuses. Image: keystone

Mariée à Ashton Kutcher depuis 2015, l’actrice Mila Kunis a elle aussi la réputation d’être économe. Contrairement à beaucoup d’autres mariées, elle n’a pas voulu dépenser des milliers de dollars pour ses alliances. Elle les a achetées sur la plateforme Etsy pour environ 70 francs. Dans le talk-show de Conan O’Brien, elle a raconté:

«J’ai vu une bague à 90 dollars et j’ai dit "je prends"»

Cette sobriété se retrouve aussi dans la vie quotidienne. Dans un podcast animé par Dax Shepard et Monica Padman, elle expliquait qu’elle ne faisait prendre le bain à ses enfants que lorsque la saleté devenait visible.

Harrison Ford

Harrison Ford profite des avantages liés à son âge. Image: keystone

L’acteur Harrison Ford a marqué l'histoire du cinéma et a ainsi pu amasser une fortune estimée à environ 250 millions de francs.

Mais lorsqu’il va au cinéma, il veille à ne gaspiller aucun dollar. Il utilise donc le tarif senior, comme il l’a raconté dans une interview. Après tout, ce tarif lui revient de droit. Il s'est ensuite justifié:

«Nous sommes ici à New York. Cela fait tout de même quatre dollars d’économie»

Avec cette somme, a-t-il expliqué, il peut ensuite s’acheter un soda ou du pop-corn.

Paris Hilton

Paris Hilton accepte volontiers les cadeaux. Image: keystone

Paris Hilton, dont la fortune est estimée à environ 240 millions de francs et qui accorde beaucoup d’importance à son apparence, surveille pourtant ses dépenses. Lorsqu’on lui a demandé 700 dollars pour une extension de cheveux, elle a, selon des témoins, tellement négocié que le prix a fini par être réduit de moitié.

L’héritière des hôtels Hilton ne dit d’ailleurs pas non à tout ce qui est gratuit, comme elle l’expliquait dans son autobiographie Confessions of an Heiress:

«Il faut accepter les cadeaux. Si des gens veulent m’offrir quelque chose, pourquoi le refuserais-je?»

Traduit de l'allemand par Joel Espi

