Quand Taylor passe, la Toile trépasse.

5 conséquences complètement dingues des fiançailles de Taylor Swift

Depuis que la chanteuse la plus populaire de la planète s'est fiancée, le monde est devenu fou. Stats qui s'emballent, profs qui trépignent, trends à foison... voici une petite compilation de fun facts liés au futur plus beau jour de Tay-Tay.

Quand une star telle que Taylor Swift se fiance, dont chaque fait et geste a un impact international et qui manie comme personne les rouages du marketing et de l'anticipation, l'on pourrait littéralement ouvrir un live complètement dédié à sa personne.

La preuve: bien que cela fasse déjà une semaine que Travis Kelce a mis un genou à terre devant sa chérie, les réactions à cette séquence ultra-people continuent de pleuvoir. Du coup, on a fait le tri pour que vous n'ayez pas à le faire, et on vous propose un listing aux petits oignons des anecdotes les plus dingues liées à l'annonce des fiançailles de Taylor Swift.

Une photo qui a cassé l'Internet

La publication Instagram des fiançailles fleuries de Taylor et Travis a atteint à ce jour... plus de 35 millions de vues.

On parle de quelque 35 735 483 «J’aime».

L'engouement a été tellement puissant qu'il a momentanément fait crasher Instagram le jour de l'annonce. Tous les utilisateurs n'ont pas pu accéder à la plateforme pendant une courte période de temps. L'annonce a littéralement «cassé Internet», avec une croissance estimée à 3 450 j'aime par secondes juste après sa mise en ligne.

«Il s’avère qu’Instagram a dû traiter cette nouvelle, comme tout le monde», a commenté avec humour un porte-parole de Meta.

La série de photos a rapidement battu le record du plus grand nombre de republications sur Instagram, en atteignant plus de 2 millions de reposts en moins de 24 heures.

La publication en question 👇 source: instagram

Les paris en ligne s'emballent

Toute cette agitation a provoqué une vague monumentale de paris en ligne.

Sur Polymarket, le plus grand marché de prédictions au monde, nombreux sont ceux qui parient que la publication recueillera plus de likes que la numéro 1 sur Insta, soit la photo de Lionel Messi en 2022 tenant le trophée de la Coupe du monde argentine. Le cliché compte 74 millions de likes.

Certains parient sur la date du mariage. L'hypothèse que Tay-Tay se mariera avant le 31 octobre a une cote de 10/1, et elle est de 7/1 avant le 31 décembre.

Certains parient que la chanteuse annoncera une grossesse en 2026, si, si.

Sur BetUS, on se déchire déjà sur le nom du bébé. Les chances que leur premier bébé s'appelle Travis sont de 5/1 et Edward, d'après le père de Kelce, de 9/1.

Certains misent tout sur la question de savoir si Swift conservera, ou non, son nom de famille.

De nombreux médias ont partagé des projections de leur plan de table idéal. Nous, on sait déjà quelle table on voudrait rejoindre.

Ses choix deviennent des trends

A l'instar des marques qui s'arrachent la couleur orange présente sur la pochette du prochain album, tout le monde va vouloir imiter la bague offerte par Travis à sa dulcinée. Certainement pas avec la même valeur, puisque celle de Taylor dépasse certainement les 500 000 dollars.

Il s'agit d'un diamant taille ancienne (ou «Old Mine Cut» en anglais). La popularité de cette taille, que l'on trouve souvent dans les bijoux anciens, a explosé l'année dernière. «Les fiançailles de Swift vont sans aucun doute propulser cette tendance encore plus loin», écrit Vogue.

Des congés inespérés

On vous avait déjà parlé d'une présentatrice télé surexcitée en lisant la romantique breaking news. Mais il y a également un prof d'école qui a fait le buzz. Matthew Pittman, désormais surnommé «le professeur préféré de tous les temps», a donné congé à sa classe mardi passé pour que tout le monde digère les fiançailles de Taylor Swift.

«A cause de cette information, je n'arrive pas à me concentrer. Vous tous, les cours sont annulés, sortez d'ici. Nous avons besoin de temps pour assimiler cette information», a-t-il annoncé. Les «Swifties» l'assurent: le prof Pittman a mérité son invitation au mariage.

Dans la même veine, et avec plus d'enjeux financiers, une société de Kansas City a donné à des milliers de travailleurs leur après-midi de congé pour célébrer les fiançailles. Voici une aubaine qui tombe du ciel pour tous ceux qui ne savaient même pas qui était Taylor Swift avant ça.

L'entreprise, qui pèse 6,6 milliards de dollars, a partagé un e-mail viral qui assurait: «Célébrons l'amour. Spéculons sur la robe». Le directeur des ressources humaines a écrit: «Soyons honnêtes: entre la vérification des flux sociaux, les débats sur les playlists de mariage potentielles et, surtout, le fait de dire à vos amis ce que signifie être marié et déclarer conjointement sa dette, je sais que la concentration est limitée cet après-midi.»

Il a vite regretté sa blague

Un fan a rapidement regretté une petite blague qui lui a valu un buzz bien involontaire. Andy Slye de Louisville a en effet partagé sur X (ex-Twitter) la photo de fiançailles de Taylor, en se présentant comme un ex frustré de voir son ancienne chérie avec la bague au doigt.

Il a posté une photo de lui aux côtés de Taylor Swift, légendant: «Ce sentiment quand ta copine du lycée se fiance enfin. Je me suis dit: "Andrew, ça ira. Elle n'était pas faite pour toi." J'espère juste que son mari n'est pas un beau footballeur musclé.»

La publication a généré 42 millions de vues, et quelque 4000 commentaires se sont enquis de savoir quelle chanson était dédiée au malheureux.

Après avoir été contacté par le New York Post, le plaisantin a tenu à remettre l'église au milieu du village. Non, la photo n'est pas retouchée, il a bel et bien rencontré son idole. Mais c'était lors d'une rencontre avec des fans, et il n'a évidemment jamais été l'un de ses anciens soupirants.

That feeling when your girlfriend from high school finally gets engaged.



I used to tell myself: Andrew, it’ll be ok. She wasn’t right for you.



I just hope her husband isn’t some handsome buff football player. pic.twitter.com/DEAmy45QHc — Andy Slye (@slye) August 28, 2025

On pourrait encore vous aligner des dizaines d'anecdotes hors dimension qui montrent l'influence planétaire de l'interprète de Bad Blood, mais on va s'arrêter là. Bien avant le Jour-J, on aura déjà beaucoup de choses à décrypter en ce qui concerne son prochain album, The Life of a Showgirl, dont la sortie est prévue pour le 3 octobre 2025.

