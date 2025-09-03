La fille aînée du président américain, Ivanka, reste fidèle à sa promesse de rester en retrait de la politique, malgré le deuxième mandat. instagram: ivanka trump

«Que fait-elle?» Le quotidien d'Ivanka Trump fait des envieux

Voilà quatre ans que la fille aînée du président américain a troqué son tablier de conseillère principale à la Maison-Blanche pour celui de mondaine et de philanthrope en Floride. Des initiés «impeccablement placés» se sont confiés sur son quotidien dans le Daily Mail. Et, manifestement, un vent de jalousie flotte dans l'air.

Plus de «Société»

Il semble loin, très loin, ce temps où Ivanka Trump se penchait au-dessus du Bureau ovale pour glisser quelques conseils à l'oreille de son géniteur. Quatre ans après avoir fait ses valises et dit «bye bye» à Washington, la seule à ne pas montrer le moindre signe de nostalgie de cette période est l'intéressée elle-même.

Ivanka Trump du temps de son rôle de conseillère à la Maison-Blanche, en 2017. Image: X00157

Conformément au désir de ne plus tremper dans le bain politique, qu'elle a maintes et maintes fois répété au cours des quatre dernières années, la first daughter coule des jours paisibles en Floride, où elle se consacre à sa famille, au sport, à sa grand-mère de 98 ans et ses activités caritatives. Elle a notamment fondé la société «à but lucratif», Planet Harvest, qui soutient les petits agriculteurs et vise à «réimaginer la chaîne d'approvisionnement alimentaire grâce à l'innovation du secteur privé».

Après la défaite de Donald Trump aux élections de 2020, son ancienne conseillère et son mari, Jared Kushner, ont tôt fait de rompre les rangs. Le couple et leurs trois enfants se sont installés dans un manoir à 24 millions de dollars sur Indian Creek, le fameux «bunker des milliardaires», une île privée de Miami réputée pour compter Jeff Bezos, le patron d'Amazon, ou l'ancienne star de la NFL, Tom Brady, parmi ses résidents.

watson est allé y jeter un oeil... Indian Creek, le «bunker des milliardaires» le plus privé du monde

Ce qui n'empêche pas les mauvaises langues de vouloir s'immiscer dans ce quotidien tranquille par le biais de la presse à scandale. «Omniprésente dans la première administration de son père, (Ivanka) n'a plus de place à la table des négociations. Ce qui soulève une question: que fait-elle de ses journées?», s'interroge une source «impeccablement placée» (ce sont les mots du Daily Mail).

Ivanka Trump et Jared Kusner, cet été, à l'occasion du mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez. instagram

A en croire cet «initié», Ivanka serait en réalité bien souvent «seule». Jared Kushner, désormais à la tête de sa propre société de capital-investissement, Affinity Partners, passe beaucoup de temps au Moyen-Orient, où se base une grande partie de sa clientèle.

«Ivanka a dit qu'elle voulait déménager en Floride pour passer du temps avec sa famille, mais les enfants sont tous à l'école et Jared est souvent absent» Une source du Daily Mail

«Ce qui lui laisse apparemment tout le temps de s'investir dans son apparence impeccable», poursuit le média d'un ton condescendant. «Maintenant qu'ils ne sont plus des acteurs importants à Washington, ils ont tout le temps du monde pour cultiver leur beauté. Ils ont toujours été particulièrement vaniteux», renchérit une autre (ou la même?) source, à propos du couple.

Pêche, natation, lecture: l'été d'Ivanka Trump a été rythmé par les activités tranquilles. instagram

Vanité ou simple désir de prendre soin de sa santé, il est vrai que la first daughter consacre désormais une partie de ses journées au surf et à la salle de musculation. Selon ses propres dires sur un podcast en début d'année, Ivanka Trump est devenue une adepte d'haltérophilie, ce qui a «changé sa vie». Sa fille aînée, Arabella, l'a aussi initiée au jiu-jitsu.

Un nouveau cercle loin de la politique

Le sport a en tout cas été l'occasion de se constituer un nouveau cercle social. Toute la famille s'entraîne au studio Valente Brothers, au nord de Miami Beach - dirigé par nul autre que le jeune petit ami du top model Gisele Bündchen, Joaquim Valente, avec qui le mannequin a eu un fils en février dernier. Le monde est petit, surtout chez les célébrités.

En avril, tout ce petit monde est parti en vacances au Costa Rica – où Gisele possède une maison. Ivanka a été aperçu en train de se balader sur la plage en compagnie du top brésilien et d'une autre mannequin, sa belle-sœur Karlie Kloss, elle-même mariée au frère de Jared, Joshua.

A l'époque, une source glissait que les trois femmes formaient une bonne équipe, même si leur amitié en a surpris plus d'un. Après tout, «Karlie et Gisele – qui sont amies depuis des années – ont toutes deux révélé qu'elles ne soutenaient pas Donald Trump».

Au Costa Rica, l'ancienne femme d'affaires a surfé sur les problèmes et les éventuelles prises de bec politiques. instagram

La preuve qu'Ivanka Trump est bien trop heureuse de mettre de côté d'éventuelles différences politiques. D'ailleurs, malgré les spéculations enflammées selon lesquelles elle pourrait être tentée de revenir dans le giron de son père pour un deuxième round, elle affiche l'air plus déterminé que jamais à garder cette période de sa vie derrière elle.

Ses récentes apparitions au mariage de Jeff Bezos à Venise ou à l'anniversaire de Kim Kardashian sont une démonstration publique du style de vie mondain et apolitique qu'elle souhaite désormais mener.

En ce qui concerne sa moitié, en revanche, c'est plus flou. Jared Kushner, 44 ans, a retrouvé le chemin de la Maison-Blanche pas plus tard que la semaine passée. Selon Axios, le financier a notamment aidé à faciliter une réunion mercredi entre le président, l'ancien premier ministre britannique Tony Blair, le responsable israélien Ron Dermer et plusieurs hauts collaborateurs de l'administration afin d'élaborer un plan d'après-guerre pour Gaza.

Quatre ans après avoir quitté Washington pour la Floride, la «première fille» n'a en effet plus de place à la table des négociations. Mais, n'en déplaise à ses détracteurs, Ivanka Trump semble très à l'aise avec ça.