Pop, rock, rap: il y en aura pour tous les goûts au Caribana Festival. source: montage/dr

Voici ce que le Caribana Festival vous propose cette année

Le Caribana, le «plus petit des grands festivals», comme il se présente, se tiendra du 5 au 8 juin aux abords du Léman. Coup d'oeil sur la programmation.

La 32 ème édition du Caribana Festival déploiera ses ailes à Crans-près-Céligny (VD) du 5 au 8 juin 2024. La programmation rassemble des talents de la scène internationale et de la scène helvétique. Comme l'explique le Caribana dans son communiqué:

«De la pop électrisante au rock-metal tellurique en passant par le hip-hop percutant et l'électro entraînante, chaque soirée promet une expérience sonore unique et inoubliable»

Mercredi 5 juin, la grande scène sera ouverte par l'onde de choc rock-metal du groupe britannique CassyeWe. Sur la Scène du Lac, Cure For The Ghost (FR-CH), Unpeople et Bob Vylan sauront contenter les amateurs du genre.

Le jeudi 6 juin sera consacré à la pop britannique et à la chanson française. Vous retrouverez la pop sucrée de Tom Odell, celle un peu plus déprimante mais si envoûtante de Birdy, ainsi que les mélodies bien connues de Raphaël.

L'affiche officielle du festival.

Sur la Scène du Lac, Caribana accueille l’étoile montante de la chanson francophone Adèle Castillon, ainsi que Sam Ryder. Ce sera également l'occasion de redécouvrir le talent suisse NNAVY.

Vendredi 7 juin sera le moment de «shine» pour le rap, avec les ténors actuels de la scène parisienne comme Dinos, SDM et DYSTINCT, qu'on entend en continu sur les réseaux aux côtés de Gims pour leur très solaire Spider.

La soirée de clôture apposera sa «french touch» avec Etienne De Crecy, Boombass et DJ Falcon, Martin Solveig et Ofenbach. Sur la scène du lac, on aura droit aux très électrifiants Orphia (CH), Kadebostany (CH), Netsky et LUUDE.