Eurovision: un demi-million de visiteurs cette semaine à Bâle

Samedi, les fans se sont donnés pour ressembler aux stars de l'Eurovision. Keystone

Un demi-million de visiteurs cette semaine à Bâle

Alors que la finale est lancée, l'événement est déjà un succès pour la ville alémanique.

L'Eurovision a attiré cette semaine quelque 500 000 personnes sur les différents sites de la fête de la musique à Bâle. C'est ce qu'a annoncé samedi l'Union européenne de radio-télévision (UER) sur la base d'information de la ville hôte Bâle.

Rien que pour le plus gros Public Viewing à l'Arena Plus, au parc St-Jacques, la ville a décompté 36 000 personnes. Si l'on y ajoute les neuf spectacles à la halle St-Jacques, les organisateurs estiment à plus de 100 000 le nombre de personnes ayant assisté à la manifestation.

En outre, plus de 300 000 personnes ont afflué dans la ville rhénane pendant toute la semaine, leur nombre ne cessant d'augmenter. Samedi, tout le centre-ville de Bâle s'est transformé en une fête géante avec des fans et des habitants vêtus de couleurs vives. (ats)