Voici comment obtenir des billets pour l'Eurovision en Suisse

Après la victoire de Nemo à Malmö en Suède, le Concours Eurovision de la chanson aura lieu à Bâle à la mi-mai. Les billets pour les spectacles seront mis en vente ce mercredi 29 janvier. Les tickets pour le Public Viewing au stade seront disponibles le lendemain.

Quand est-ce que les billets seront mis en vente?

La vente des billets se fera de manière échelonnée. La première vente débutera le mercredi 29 janvier 2025 à 10 heures - le lendemain du tirage au sort des demi-finales.

«Il faut se préinscrire avant le soir du 10 janvier pour pouvoir acheter des billets»

Il n'est pas possible de s'enregistrer après coup. Les billets seront vendus via Ticketcorner. On ne sait pas encore quand aura lieu la deuxième vente qui a déjà été annoncée.

Combien de billets puis-je acheter?

On peut acheter quatre billets maximum par code d'accès. Les commandes de plus de quatre billets peuvent être annulées par le site. On ne peut utiliser le code qu'une seule fois; pour un ou plusieurs événements. La validité du code d'accès expire à la fin de la réservation.

«Il faut donc réfléchir à l'avance aux spectacles qui nous intéressent»

La pré-inscription ne garantit pas de billets pour le Concours Eurovision. Ticketcorner part du principe que la demande sera supérieure aux billets mis à disposition.

Pour quels spectacles y a t-il des billets?

Au total, neuf spectacles seront ouverts au public. Pour chacune des deux demi-finales et de la finale, il y aura trois spectacles.

Première demi-finale

Evening Preview Show: Lundi 12 mai, 21 heures

Afternoon Preview Show: Mardi 13 mai, 15 heures

Live TV Show: Mardi 13 mai, 21 heures

Deuxième demi-finale

Evening Preview Show: Mercredi 14 mai, 21 heures

Afternoon Preview Show: Jeudi 15 mai, 15 heures

Live TV Show: Jeudi 15 mai, 21 heures

Finale

Evening Preview Show: Vendredi 16 mai, 21 heures

Afternoon Preview Show: Samedi 17 mai, 13h30

Live TV Show: Samedi 17 mai, 21 heures

L'Evening Preview Show est un passage complet du spectacle qui se déroule la veille de la diffusion en direct. C'est là que les jurys internationaux donnent leurs votes, qui seront annoncés lors de la grande finale en direct.

L'Afternoon Preview Show est un passage complet du spectacle, qui a lieu la veille du Live TV Show. Il sert de dernière répétition et s'adresse en premier lieu aux familles et à ceux qui ne souhaitent pas assister à un spectacle tard le soir.

Le Live TV Show est une émission de télévision en direct. Les téléspectateurs peuvent voter pour compléter les évaluations du jury.

Les shows de demi-finale durent environ deux heures, la finale environ quatre heures.

Comment se déroule la journée du 29 janvier?

Si notre pré-inscription a été confirmée, on reçoit un e-mail 48 heures avant le début de la vente avec un code d'accès et un lien pour acheter des billets. Si on clique sur le lien avant 10 heures, le système nous attribue une place au hasard dans la file d'attente. Si on clique sur le lien après 10 heures, on est placé à la fin de la file d'attente. Dès que l'on accède à la page de réservation et que l'on met les billets dans le panier, on a 12 minutes pour finaliser la commande.

Quels sont les moyens de paiement acceptés?

Carte de crédit (Mastercard, Visa, Amex, Diners Club)

Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay

Twint (seulement pour la Suisse)

Les billets seront envoyés via l'application Ticketcorner sous «Mes événements». Le code QR valable pour l'accès à l'événement y sera disponible peu avant l'événement. L'Eurovision à Bâle est un événement «Mobile Tickets Only». Cela signifie qu'il n'est pas possible de télécharger et d'imprimer un fichier PDF.

Puis-je acheter des billets pour d'autres personnes?

Oui, mais les billets sont nominatifs. Dès la réservation, on doit mentionner le nom de chaque personne pour chaque billet. Une modification ultérieure coûte dix francs par billet.

Je n'ai pas fait de pré-inscription. Puis-je avoir des billets?

Il y aura encore d’autres ventes de billets, même si les dates exactes n'ont pas encore été annoncées. Ticketcorner recommande de «garder un œil sur ses e-mails si l'on n'a pas pu obtenir de billets lors de la première vente».

Une plateforme de revente officielle (Fansale) sera ouverte ultérieurement pour ceux qui veulent revendre leurs places pour les spectacles auxquels ils ne peuvent finalement pas assister. Les billets ne peuvent être proposés qu'à leur valeur d'origine (sans frais). L'achat sur d'autres plates-formes est déconseillé.

Combien coûte un billet?

Il y a plusieurs catégories: les places debout, les places assises (1ère, 2ème et 3ème catégories), les places où la visibilité est limitée et les places accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ces dernières ne peuvent être réservées que par e-mail (esc@ticketcorner.ch). Les billets coûtent entre 10 et 350 francs.

Quand et où puis-je acheter des billets pour l'Arena Plus?

Les billets pour l'Arena Plus, c'est-à-dire pour le grand Public Viewing au stade de football du St. Jakob-Park, seront également disponibles sur Ticketcorner à partir du jeudi 30 janvier. Il n'y a pas de pré-inscription. Les personnes qui se sont inscrites pour les spectacles en salle ont un léger avantage, comme l'explique le responsable de la communication de l'Eurovision, Edi Estermann. Ceux qui n'ont pas pu se procurer de billets le 29 janvier seront informés par mail de l'ouverture des ventes pour l'Arena Plus. Ils disposent ainsi d'un délai supplémentaire. Par contre, la vente s'ouvre en même temps pour tout le monde.

L'Arena Plus diffusera en direct la finale du samedi soir. Elle sera précédée d'un spectacle de 90 minutes où se produiront Anna Rossinelli, DJ Antoine et Baby Lasagna. Baby Lasagna s'est présenté pour la Croatie lors du dernier concours de l’Eurovision. Il a réussi à se hisser à la deuxième place avec la chanson Rim Tim Tagi Dim et a même remporté le vote du public.

Combien coûtent les billets pour l'Arena Plus?

Le stade devrait pouvoir accueillir environ 36 000 spectateurs. Les responsables de la communication ne révèlent pas le nombre de billets qui iront aux sponsors et le nombre qui sera mis en vente pour le public. Les billets coûtent entre 57 et 480 francs; ceux pour les enfants dans le Family Corner ne coûtent que cinq francs. Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Chaque personne peut acheter au maximum dix billets. Ceux qui veulent plus de billets doivent faire une demande par mail (prime@ticketcorner.ch). (aargauerzeitung.ch)

