Taylor Swift

Taylor Swift réserve une grosse surprise à ses fans

Xxx during &quot;The Eras Tour&quot; on Friday, Dec. 6, 2024, in Vancouver, British Columbia. (AP Photo/Lindsey Wasson)
La superstar mondiale n'est pas seulement sur le point de sortir un nouvel album.Keystone

Taylor Swift réserve une grosse surprise à ses fans

Deux ans après le succès phénoménal de son film The Eras Tour, Taylor Swift est sur le point de revenir sur grand écran. Fidèle à sa réputation, elle réserve une nouvelle surprise à ses fans.
19.09.2025, 20:5919.09.2025, 20:59
Jennifer Ullrich / watson.de

On ne sait pas encore exactement ce qui les attend, mais une certitude se dessine: la chanteuse américaine s’apprête une nouvelle fois à dynamiser (pour ne pas dire «dynamiter») l’industrie du cinéma. Après quelques mois de pause pour se remettre de sa titanesque tournée mondiale, la star mondiale fraîchement fiancée avec Travis Kelce fait un retour fracassant sur la scène publique.

5 conséquences complètement dingues des fiançailles de Taylor Swift

A quelques jours de la sortie de son nouvel album The Life of a Showgirl, un projet cinématographique gardé secret jusqu’ici commence à se dévoiler.

Un tout nouveau projet

Selon plusieurs sources, les fans n'ont plus que quelques jours à patienter. Le Hollywood Reporter rapporte que le film est directement lié au nouvel album, disponible dès le 3 octobre 2025. Il devrait sortir le même week-end, mais aucun détail supplémentaire n’a filtré.

On ne sait pas non plus qui en signe la réalisation. Certaines rumeurs suggèrent que Taylor Swift aurait elle-même pris la caméra, comme pour son documentaire Folklore: The Long Pond Studio Sessions, diffusé sur Disney+ en 2020.

Son précédent film, The Eras Tour, dirigé par Sam Wrench, a rapporté 261,6 millions de dollars à travers le monde, pour devenir ainsi le concert filmé le plus lucratif de tous les temps.

Le contrat de mariage de Taylor Swift contiendrait une clause gênante

On ignore également si AMC Theatres s'impliquera à nouveau. Pour son dernier projet, Taylor Swift a contourné les grands studios hollywoodiens pour traiter directement avec la chaîne, une stratégie qui a fait grand bruit.

Sauver l'année des cinémas

Au-delà du phénomène musical, le projet pourrait représenter un signal vital pour les exploitants de cinémas. Après un été difficile, les salles américaines cherchent désespérément des événements capables d’attirer le public. Selon les chiffres du secteur, la hausse du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente n’était plus que de 6% en septembre, contre plus de 20% en juin.

Le premier week-end d’octobre s’annonce ainsi stratégique: outre le projet de Taylor Swift, sortiront également le film d’action The Smashing Machine, avec Dwayne Johnson, ainsi qu’une réédition en IMAX d’Avatar: The Way of Water.

Une nouvelle transformation radicale attend Dwayne Johnson

A moins de vivre dans une grotte, vous n'êtes pas sans savoir que Taylor Swift a fait abondamment parler d’elle ces derniers mois, en dehors de ses nouveaux projets artistiques.

Après le rachat des droits de ses six premiers albums (une victoire majeure dans le bras de fer qui l’opposait depuis des années au manager musical Scooter Braun), ses fiançailles avec la vedette des Chiefs de Kansas City promet de faire le bonheur des fans et des tabloïds pendant encore des semaines.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

