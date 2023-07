Tous les royals ont eu droit à leur portrait. Une peintre dévoile les coulisses de son art. WireImage

«J'ai demandé à la Reine de fermer la bouche»

Elle a compté Elizabeth II, Kate Middleton ou encore les princes William et Harry parmi ses célèbres modèles. Dans une récente interview au Times, la peintre britannique Nicky Philipps a dévoilé les coulisses et petits secrets des portraits de la famille royale. Croustillant.

En juin dernier, un tableau de la National Portrait Gallery de Londres faisait jaser les médias britanniques. Précisons plutôt: sa disparition. Thème de l'œuvre manquante: un «tendre» regard et une «conversation détendue» échangés entre les princes Harry et William.

Harry et William, à l'époque des cheveux fournis et de la fraternité, en 2010. image: nicky philipps

Mais où se cache donc ce précieux témoignage d'amour fraternel? Très vite, on murmure que la marraine de la Portrait Gallery, qui vient de célébrer sa réouverture après trois ans de travaux, aurait joué un rôle décisif le réaménagement de la salle d'exposition.

Et vous ne devinerez jamais qui est ladite royale marraine... Kate Middleton, pardi.

Depuis dix ans, la princesse de Galles prend son parrainage très au sérieux et visité la galerie à plusieurs reprises. En 2013, elle a même été photographiée devant le fameux portrait litigieux à l'occasion d'une réception dans le musée.

Kate Middleton en 2013, à l'époque où elle pouvait encore voir son beau-frère en peinture. Getty Images Europe

Interrogée sur ce ré-agencement plus que louche, la galerie a démenti toute pression de Buckingham Palace.

Parole de galeriste: «Nous ne pouvons afficher qu'un petit pourcentage dans notre bâtiment» La National Portrait Gallery, dans un communiqué.

Au contraire, le musée assure que «les décisions concernant les portraits exposés à la National Portrait Gallery sont prises par l'équipe de conservation», sans intervention extérieure, et que l'oeuvre retrouvera sa place sur les murs du musée un jour venu.

Les secrets du tableau

La peinture au coeur des toutes les rumeurs est un coup de maître de l'artiste Nicky Philipps. A l'époque de sa réalisation, il n'est pas encore question de Megxit ou de fracture entre les deux frères, comme l'explique son auteure la semaine passée dans le Times: «Ils étaient comme n'importe quel frère. (...) William était très fraternel, presque paternel. Il a aidé Harry à boucler sa ceinture.»

L'artiste de 58 ans se souvient de ce moment avec émotion:

«Je suis contente d'avoir une histoire heureuse et positive à raconter à leur sujet. Ils terminaient les phrases l'un de l'autre, ce qui était plutôt gentil, ou bien ils faisaient une blague puis éclataient de rire ensemble. Il s'est certainement passé beaucoup de choses depuis.»

Et du coup, qu'ont pensé les frangins de leur portrait?

«Harry a dit que William avait trop de cheveux et que les siens étaient trop roux» Nicky Philipps.

Une remarque qui agace encore la portraitiste royale: «C'est très ennuyeux parce que les gens disent: 'Elle l'a flatté'».

Or, selon Nicky Philipps, la perte de cheveux de William s'est brusquement accélérée entre le moment de son portrait et sa révélation, un an plus tard. Il faut accorder à l'artiste qu'à l'époque, le prince avait encore passablement de poils sur le caillou. La preuve.

William, en 2010. Getty Images Europe

Elizabeth II, la rigolote

Avant d'être accusée de sublimer le crâne du prince William, Nicky Philipps a eu l'insigne honneur de représenter la reine Elizabeth II à trois reprises, dont une fois en compagnie de ses corgis adorés.

L'artiste, posant dans son studio en compagnie de l'une de ses plus célèbres peintures. image: facebook

Pour l'anecdote, le nombre de chiens représentés sur la composition a été un sujet de débat. «La Reine a demandé: "Combien en voulez-vous ?"», se souvient la peintre auprès du Times. «Un seul aurait été inutile, car tout le monde savait qu'elle avait plus d'un chien, alors que deux n'étaient pas satisfaisants sur le plan de la composition. Trois signifierait que le quatrième chien serait laissé de côté.»

«Oh mon Dieu! On ne peut pas faire ça, n'est-ce pas?» se serait étranglée la Reine.

«Alors, je les ai tous entassés», conclut Nicky Philipps.

La Reine et ses quatre corgis, sous le pinceau de Nicky Philipps. image: nicky philipps

Plus tard, l'artiste a appris qu'Elizabeth avait été gênée par un détail de la peinture, au point d'en faire part à l'expert en tableaux de Buckingham Palace: les chiens piétinant la traîne de sa robe.

«Elle a bien fait comprendre qu'elle n'aurait jamais permis une telle transgression canine»

Une entorse à l'étiquette qui n'a pas empêché Sa Majesté d'adorer ce portrait et de l'accrocher dans la salle du trône. «C'était à cause des chiens. Elle n'était pas vraiment vaniteuse»

Justement! En parlant de ça... la Reine, comme modèle, elle était comment? La réponse de Nicky Philipps tient en deux mots:

«Assez agitée»

C'est-à-dire? «Elle racontait beaucoup d'histoires et de blagues, et restait très drôle tout au long de la séance.» Elle pouvait même se montrer si bavarde que cela posait quelques problèmes à sa portraitiste: «Je ne veux pas que les gens aient la bouche ouverte. Le sourire, c'est pour les photos», explique Nicky Philipps.

«Je devais lui dire, de la manière de la plus gentille possible, de fermer sa bouche» Nicky Philipps.

«Elle était si obligeante. Je pense qu'elle voulait juste en finir avec tout ça», conclut la peintre avec tendresse. Il faut dire que la monarque disparue s'était prêtée à l'exercice à d'innombrables reprises: on estime qu'elle aurait prêté ses traits à quelque 135 représentations.

Alors, pour s'occuper pendant les longues séances de pose, Sa Majesté se transformait tantôt en espionne, tantôt en humoriste: «Elle traquait un jogger à Green Park depuis la fenêtre, puis racontait l'histoire d'un garde tombant de son cheval et roulant comme un scarabée.»

Maintenant qu'Elizabeth II n'est plus là, Nicky Philipps espère que d'autres propositions royales viendront: «Bien sûr, j'aimerais peindre le roi. Il a un visage absolument fascinant.» La reine Camilla et «ses très beaux yeux» sont également sur sa wish-list.

Quid des turbulents Meghan et Harry? «J'aimerais bien. Il y a des gens un peu controversés dans le monde que j'ai envie de peindre. Ils seraient sur la liste.» Pas sûr, pas contre, que ceux-là trouvent bonne place dans la National Portrait Gallery.