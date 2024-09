Alors que le budget alloué à la famille royale augmentera l'année prochaine, un groupe anti-monarchique influent vient de publier ses propres estimations sur le coût réel de la Maison royale. getty/watson

«Scandaleux»

Voici combien coûterait vraiment la famille royale aux contribuables

Dans un nouveau rapport, le groupe anti-monarchique Republic a révélé ses estimations sur le coût réel de la monarchie pour les citoyens britanniques - en calculant notamment ses nombreux «frais cachés».

Plus d'un demi-milliard de livres sterling. C'est la somme faramineuse que dépenseraient chaque année les Britanniques pour le bon maintien de leur famille royale. Tout du moins, l'estimation fraîchement sortie du four de l'organisation Republic, un influent groupe anti-monarchique.

«On nous dit que le budget sera douloureux. Si c’est vrai, les coupes doivent commencer par le haut. Comment pouvons-nous parler de la réduction des allocations de carburant en hiver tout en gaspillant un demi-milliard de livres pour la famille royale?» Graham Smith, directeur général de Republic, dans un communiqué.

La subvention souveraine «mal estimée»

510 millions de frais, soit nettement plus que le coût officiel annoncé de 86 millions que représente la «subvention souveraine», terme utilisé pour désigner le financement public de la royauté par le contribuable. Cette subvention, calculée en fonction d'une proportion des bénéfices du domaine de la Couronne, permet de couvrir des dépenses telles que le personnel, les voyages et l'entretien des bâtiments royaux. Sauf que d'autres «frais cachés» viendraient, en fait, alourdir discrètement la facture.

Parmi ces coûts supplémentaires, selon Republic: la sécurité de la famille royale, qui n'est pas prise en compte dans le calcul de la subvention souveraine. Si le groupe réclame en vain que le gouvernement fournisse un chiffre précis et officiel du financement de la sécurité de Charles III et de ses proches, le rapport estime que 150 millions sont alloués à cet effet, sur la base de différents articles de presse.

Les autres coûts cachés incluent les dépenses liées aux visites et aux engagements des membres de la famille royale à travers le pays (31,9 millions de livres sterling), ou encore les «pertes de revenus» pour le contribuable (96 millions de livres) liées aux résidences diverses et variées des Windsor, qui ne peuvent pas être utilisées à leur plein potentiel par l'Etat à des fins commerciales.

«Le coût d’un demi-milliard de livres sterling de la famille royale représente un abus scandaleux de l’argent public. C’est le résultat de la corruption et du secret de la famille royale, d’une famille qui croit pouvoir dépenser l’argent public en toute impunité» Graham Smith, directeur général de Republic, dans un communiqué.

Estimant que Sa Majesté ne devrait toucher un salaire annuel de plus de 189 000 livres par an (ce qui est supérieur au salaire de 166 786 livres du premier ministre), le groupe de pression appelle donc à des «réformes à court terme du financement royal» pour plafonner le budget de la famille royale à cinq à dix millions de livres par an, «avec un débat à plus long terme sur l'abolition».

Un débat qui, manifestement, n'est pas pour tout de suite. Ce nouveau rapport intervient alors que le palais vient d'annoncer plus tôt cette année qu'il bénéficiera, tout au contraire, d'un sacré coup de pouce financier.

En effet, la subvention souveraine devrait passer de 86,3 millions de livres sterling en 2024-25 à 132 millions de livres sterling en 2025-26 - notamment pour aider à couvrir les coûts des travaux de rénovation du palais de Buckingham, selon le Times. C'est sans compter les deux nouveaux hélicoptères, financés grâce à la subvention souveraine, que devrait recevoir Charles III cette année.

Si elle coûte très cher au pays, la famille royale comporte aussi, toutefois, son lot d'avantages économiques, plus difficiles à mesurer - comme la promotion du tourisme et le soutien au commerce extérieur.

En termes d'opinion publique sur le financement du train de vie royal, un sondage YouGov réalisé mois dernier a révélé que 55% des personnes interrogées considéraient que la monarchie offrait un bon rapport qualité-prix, quand 30% la jugeaient comme peu rentable. Charles III ne semble donc pas près de rendre sa couronne.