Gianni Infantino devrait être traité comme le président américain Donald Trump aux yeux de la FIFA. Image: keystone

La FIFA voulait une autorisation à griller les feux rouges pour Infantino

A six semaines du lancement du Mondial, la FIFA a demandé un traitement digne d’un chef d’Etat pour Gianni Infantino. Une exigence refusée par Vancouver, sur fond d'inquiétudes autour de l’organisation et des coûts de sécurité.

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Alors que la Coupe du monde de football débute dans un peu plus de six semaines, les préparatifs battent leur plein dans les pays hôtes, ainsi qu’au sein de la FIFA. Naturellement, les dispositifs de sécurité sont au coeur des préoccupations.

Et pourtant: selon la chaîne de télévision Global BC, la ville de Vancouver vient tout juste de balayer une demande de la FIFA, qui exigeait de la ville hôte située dans le sud-ouest du Canada que Gianni Infantino bénéficie d’autorisations spéciales.

Le Valaisan de 56 ans devait notamment obtenir le droit à une escorte automobile de niveau de sécurité 4. Ce niveau, notamment réservé au président des Etats-Unis, permet de circuler sur des routes fermées et de franchir des feux rouges. Le premier ministre canadien Mark Carney bénéficie quant à lui du niveau inférieur.

«Toutes les mesures de circulation mises en place seront appropriées et proportionnées, et conformes à la manière dont Vancouver organise en toute sécurité de grands événements internationaux» La ville de Vancouver, dans un communiqué

Si ce privilège avait été accordé à Gianni Infantino, il aurait probablement suscité une forte incompréhension parmi les habitants de Vancouver. Lors d’un micro-trottoir réalisé par la chaîne, personne n’a su répondre à la question de savoir qui était le président de la FIFA. «Je ne sais pas et cela m’est égal», rétorque une passante.

A noter que la FIFA n’est pas allée jusqu'à réclamer le niveau de sécurité 5, réservé exclusivement au pape.

Malgré le rejet de cette demande par l’instance mondiale, les quelque 750 000 habitants de la ville nourrissent des inquiétudes concernant le Mondial à venir. Les coûts liés à la sécurité n’ont jusqu’à présent pas été communiqués aux contribuables. On s'attend d'ores et déjà au plus grand déploiement policier de l’histoire de Vancouver – et le passé n’incite guère à l’optimisme.

Lors des Jeux olympiques de 2010, les coûts avaient été estimés à 175 millions de dollars canadiens, avant de dépasser finalement les 900 millions. A l’époque, un dollar canadien valait un peu moins d’un franc. Il y a dix mois, la ville estimait les coûts de sécurité à 345 millions de dollars canadiens, soit près de 200 millions de francs. Depuis, aucune mise à jour n’a été fournie, mais le journaliste de Global BC en est convaincu : «Cela a sans aucun doute évolué.»

(traduit et adapté par mbr)