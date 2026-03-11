Voici les moments les plus controversés de Gianni Infantino

Gianni Infantino portant une casquette sur laquelle est inscrit «USA». image: Keystone

Voici les pires frasques de Gianni Infantino

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a récemment fêté ses dix ans à la tête de l'instance. Au cours de cette période, il a commis quelques impairs, surpris et déconcerté. Une décennie en accéléré.

Stefan Wyss

2017: le Jet

Après un rendez-vous au Suriname, Infantino fait affréter un jet privé pour rentrer en Suisse. Cela coûte environ 130 000 francs. Motif: il a une réunion avec l'UEFA et le vol régulier de la compagnie KLM a été reporté. Seulement voilà, la réunion avec l'UEFA n'a pas lieu et n'a même jamais été planifiée. Le ministère public ouvre une enquête, notamment pour gestion déloyale. Elle sera classée sans suite en 2023.

2018: l'offre à 25 milliards

Devant le Conseil de la FIFA, Infantino évoque une offre de 25 milliards de dollars provenant du Moyen-Orient et de l'Asie pour les droits d'une Coupe du monde des clubs et d'une Ligue des nations mondiale. Infantino garde toutefois pour lui l'origine précise des fonds. Les critiques sur le manque de transparence sont vives.

2020: la fin de la pandémie

L'Europe patiente avant la prochaine vague de coronavirus, et personne ne sait comment la situation va évoluer ni combien de temps la pandémie durera. C'est dans ce contexte qu'Infantino lâche, dans une interview accordée à CH Media, groupe auquel watson appartient:

«La Coupe du monde au Qatar aura lieu. Et elle se jouera devant des spectateurs»

2022: le discours au Qatar

A la veille de la Coupe du monde 2022, Infantino s'adresse au monde. Le Qatar est connu pour ses violations des droits humains. Pour montrer que tout le monde est le bienvenu, Infantino déclare: «Aujourd'hui, je me sens Qatari, aujourd'hui je me sens Arabe, aujourd'hui je me sens gay, aujourd'hui je me sens handicapé, aujourd'hui je me sens travailleur migrant».

Gianni Infantino avec l'émir du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani et Lionel Messi après la finale de la Coupe du monde 2022. image: keystone

2025: le prix de la paix

Le président américain Donald Trump n’a pas reçu le prix Nobel de la paix. Mais il reçoit le prix de la paix de la FIFA. Avant le tirage au sort de la Coupe du monde à Washington, Infantino remet ce trophée à son ami pour son «engagement inébranlable en faveur de la paix dans le monde».

2026: le Conseil de paix

Infantino participe, en tant que membre du Comité international olympique (CIO), à la première réunion du «Conseil de la paix» de Trump. Il prononce un discours et enfile une casquette américaine. Le CIO vérifie si Infantino a enfreint les règles de la Charte olympique, ce qui ne semble pas être le cas.