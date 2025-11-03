bien ensoleillé
DE | FR
burger
Société
famille royale britannique

Kate aurait joué un rôle dans l'éviction du prince Andrew

Le prince William déteste son oncle, Andrew, pour une bonne raison.
Le prince William avait une bonne raison de vouloir se débarrasser de son oncle, Andrew.WireImage

Kate aurait joué un rôle décisif dans l'éviction du prince Andrew

Dans un livre récent consacré à la chute de l'ex-prince déchu Andrew, le spécialiste de la royauté Andrew Lownie explique pourquoi William s'est battu pour bannir définitivement son oncle de la famille royale britannique.
03.11.2025, 09:2803.11.2025, 09:28
Marine Brunner
Marine Brunner

Alors que celui qu'on doit désormais appeler Andrew Mountbatten Windsor - et non plus «prince Andrew» - est sur le point de faire ses cartons et de quitter son domaine bien-aimé de Royal Lodge, les spéculations vont bon train sur le rôle joué par Kate et William, les futurs reine et roi d'Angleterre, dans sa décapitation.

Le prince Andrew va tout perdre

L'auteur Andrew Lownie, lui, est affirmatif. Dans un livre paru à la fin de l'été, L'ascension et la chute des York, le spécialiste révélait déjà les raisons du lobby anti-Andrew farouche de William.

C'est un commentaire déplacé et «grossier» à l'égard de Kate qui aurait achevé de planter les graines de l'aversion profonde du futur souverain à l'égard de son parent, qui vient de perdre tous ses titres et le droit à résider dans un manoir de 30 pièces sur le domaine de Windsor.

«Ma source m'a dit qu'Andrew avait été impoli avec Kate. Et je pense qu'il l'a probablement été parce qu'il est très snob. Il a peut-être estimé que Kate n'était pas assez aristocratique pour épouser William»
Andrew Lownie à Fox News Digital

«Bien que je ne puisse que spéculer, personne n'a un mot dur à dire sur Kate Middleton. Elle a été la sauveuse de la famille royale», décrétait Andrew Lownie à Fox News Digital, au moment de la publication de son livre.

Analyse
Kate perpétue une «malédiction»

La «nature exacte» de ces remarques reste inconnue, note le Daily Mail, qui a publié plusieurs extraits de l'ouvrage avant sa sortie, en août.

Cet incident présumé, survenu il y a quelques années, aurait toutefois engendré une querelle persistante entre le duc désavoué et son neveu. Au point que, selon une source citée dans le livre, l'héritier du trône britannique «œuvre depuis longtemps en coulisses pour expulser son oncle de Royal Lodge».

«William déteste également Sarah, l'ex-femme d'Andrew, et attend avec impatience le jour où son père les mettra tous les deux à la porte»
Une source, citée dans l'ouvrage

«Si Charles ne le fait pas, je vous garantis que la première chose que fera William lorsqu'il deviendra roi sera de les faire expulser», faisait encore savoir l'initié dans le livre.

«Lorsque William montera sur le trône, Andrew ne sera plus que poussière»
Andrew Lownie à Fox News Digital

Il n'aura pas fallu attendre jusque-là. Décision a été prise vendredi de déchoir l'ancien duc d'York et son ex-femme, Sarah Ferguson de leurs titres. Le couple frappé du sceau de la honte devra également quitter le domicile dans lequel il réside depuis 21 ans.

Alors qu'Andrew se destine au domaine de Sandringham, dans le Norfolk, «Fergie» devra prendre ses propres dispositions et envisagerait, selon certaines rumeurs, de déménager à l'étranger, après des semaines de scandales.

Le scandale s'abat sur cette membre de la famille royale

Selon le Daily Beast, c'est à William et à lui seul qu'on doit l'accélération des évènements ces derniers jours. «Charles a essayé en vain d'évincer Andrew de Royal Lodge ces trois dernières années. William y est parvenu en deux semaines. Il est désormais roi de fait», lâche une source.

«William savait ce qu'il fallait faire, et finalement Charles a cédé»
Tom Sykkes, correspondant royal du Daily Beast

«Comme beaucoup d'entre nous le savent, William considérait qu'Andrew représentait un danger pour la réputation de la monarchie», confirmait de son côté l'auteur Andrew Lownie, cet été.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 16: Prince Andrew, Duke of York and Prince William, Prince of Wales attend the funeral of The Duchess of Kent at Westminster Cathedral on September 16, 2025 in London, Engl ...
L'héritier du trône s'est montré de plus en plus exaspéré par son oncle ces dernières années, suite à une série de scandales qui ont terni la réputation de la famille royale.WireImage

Preuve que l'aversion familiale pour le duc déchu est unanime et partagée, il s'agirait d'un des seuls points communs que partagent encore aujourd'hui William et son frère, Harry. Selon le livre d'Andrew Lownie, le prince exilé aux Etats-Unis aurait entretenu des relations tout aussi conflictuelles avec son oncle. Harry aurait notamment confié qu'il «détestait» Andrew, je cite, un «abruti» et un «crétin».

William s'est déjà emparé du pouvoir

Désormais, au-delà des anecdotes croustillantes qui surgissent toutes les heures dans la presse sur le prince déchu, «l'affaire Andrew» pourrait prendre une autre dimension, selon le Daily Beast: «une enquête policière ouverte».

«William sait que cela va arriver et il a calculé que ce sera moins dommageable si l'attention se porte sur un certain Monsieur Mountbatten Windsor, comme Andrew sera désormais connu, plutôt que sur un homme appelé 'prince Andrew'», suppute le journaliste Tom Sykkes.

«Le Palais espère sans doute qu'en éloignant Andrew de la scène publique, il pourra faire oublier le scandale. Or, les scandales ne disparaissent pas si leurs causes restent inexplorées. Ils persistent, ressurgissent et s'amplifient.»

Plus d'articles sur la famille royale britannique
Le retour de Meghan en Europe n'est pas anodin: «Ça change tout»
Le retour de Meghan en Europe n'est pas anodin: «Ça change tout»
de Marine Brunner
Le prince Andrew va tout perdre
Le prince Andrew va tout perdre
de Marine Brunner
William s'est déjà emparé du pouvoir
2
William s'est déjà emparé du pouvoir
de Marine Brunner
Un «complot» vise à réintégrer Harry et Meghan dans la famille royale
Un «complot» vise à réintégrer Harry et Meghan dans la famille royale
de Marine Brunner
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
de Marine Brunner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
de Marine Brunner
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
3
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
de Marine Brunner
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
de Marine Brunner
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
de Clément ZAMPA
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
de Marine Brunner
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
de Marine Brunner
Thèmes
Des images des doigts saucisses du roi Charles III
1 / 8
Des images des doigts saucisses du roi Charles III
Les doigts rouges et boudinés du roi Charles III font souvent le buzz sur Internet.
source: getty images europe / max mumby/indigo
partager sur Facebookpartager sur X
Des vététistes rencontrent le Roi Charles durant une randonnée
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Dans une période difficile», Migros prend une décision sur les salaires
2
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
3
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Voici le véritable impact climatique des voitures hybrides
L’industrie automobile présente les véhicules hybrides comme écologiques, mais de récentes études dressent un tout autre constat.
Les voitures hybrides rechargeables sont présentées comme une technologie de transition vers une mobilité plus durable. Pourtant, une nouvelle étude de la Fédération européenne pour le transport et l'environnement (T&E) remet en cause leur bilan climatique.
L’article