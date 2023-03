L'impératrice, une position sexuelle où la femme règne en maître. shutterstock

Kamasutra

Cette position sexuelle est déconseillée aux débutants

Vous vivez une accalmie au lit? Vous avez la même routine sexuelle? Grâce aux positions du Kamasutra, vous pourrez redonner de l'élan à votre vie amoureuse.

jennifer buchholz/t-online

Un article de

Il existe de nombreuses positions dans le Kamasutra, le livre de l'art indien de l'amour. Elles permettent de découvrir plus de variété et de défi lors des rapports sexuels. L'une d'elles est la position de «L'impératrice». Cependant, c'est une position qui demande un peu d'expérience.

Voici comment fonctionne la position de «L'impératrice»

t-online, Heike Aßmann/Getty Images

Dans la position de «L'impératrice», la femme est assise, les jambes écartées sur le lit ou par terre, le torse penché en arrière, et se soutient avec ses bras. L'homme est également assis avec ses jambes écartées de sorte qu'elles soient à côté du corps de la femme. Il croise ses jambes derrière elle. Maintenant, il penche le haut de son corps en arrière et se soutient avec ses bras. La femme, quant à elle, plie légèrement les jambes et pose les pieds. Cela lui donne suffisamment de soutien pour effectuer des mouvements de poussée avec son bassin.

Lorsque les deux sont prêts, ils peuvent lentement tomber complètement en arrière sur le dos. Maintenant, l'homme place soigneusement ses jambes sur les épaules de la femme. La femme, au contraire, tire son bassin vers elle. L'homme peut désormais la pénétrer.

Ce qui est spécial avec la position de «L'impératrice»

Dans cette position, c'est avant tout la femme qui donne le ton. Elle peut contrôler et faire varier la vitesse et la direction de ses poussées avec ses hanches et son bassin. Elle contrôle l'acte et ainsi «règne» sur l'homme. L'homme est plutôt passif dans la position «L'Impératrice».

Cette position est plus adaptée aux couples très flexibles. De plus, l'homme ne doit pas peser trop lourd, car tout son poids est sur le corps de la femme. Plus il est lourd, plus il lui est difficile de monter et descendre son bassin.

