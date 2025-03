Le président américain a fait le yoyo ces dernières décennies. getty/keystone/watson

Trump aurait perdu «13 kilos» et voici son secret

Depuis son élection, le président américain le plus addict à la malbouffe de l'histoire moderne serait dans une «forme» incroyable.

Au même titre que les ovnis ou l'assassinat de JFK, le poids de Donald Trump est l'un des secrets les mieux gardés d'Amérique. Sujet à variation depuis des décennies, de l'obésité morbide à un IMC proche d'un top model new-yorkais, le président est passé par tous les stades possibles.

Souvent raillé pendant sa campagne électorale, il semblerait que ce grand amateur de McDonald's soit désormais dans une shape digne d'un influenceur fitness.

C'est du moins ce qu'ont affirmé le présentateur de télévision Sean Hannity et Robert F. Kennedy Jr, le nouveau ministre à la Santé et aux Services sociaux, lors d'une interview tournée jeudi dernier (comble de l'ironie, dans un Steak'n Shake, une célèbre chaîne de restauration rapide de Floride) et diffusée mardi soir sur Fox News.



Entre deux théories médicales douteuses sur la rougeole, le ministre n'a pas pu s'empêcher de poser sur la table les récents efforts du président pour maigrir. Il faut dire que RFK Jr s'attèle depuis des mois à faire renouer son patron avec une alimentation saine.

Au cours de la conversation avec l'animateur de Fox, RFK Jr s'est ainsi extasié:



«Je pense qu'il a perdu 30 livres!» C'est-à-dire pas moins de 13 kilos.

Confirmant que Donald Trump «a fière allure», Sean Hannity a dévoilé ce qu'il pense être le secret de cette perte de poids drastique... ceci, sans faire pour autant l'impasse sur son repas préféré. «S'il mange un hamburger, il ne le prend généralement pas avec le pain», a glissé le présentateur. Ce qui a semblé surprendre son ministre de la Santé. «Oh, je ne savais pas qu'il faisait ça! Je ne savais pas qu'il avait changé de régime», a-t-il répondu.

«Nous en avons parlé, j'espère que je ne révèle pas quelque chose que je ne devrais pas», glousse Sean Hannity. «Bah, même avec toute la merde qu'il mange, il a une bonne génétique...», réplique RFK Jr, en guise de seule réponse. Une chose est sûre:

«Si vous n'aimez pas McDonald's, ne montez pas dans son avion» RFK Jr

Le ministre de la Santé n'a jamais caché tout le dégoût que lui inspire le régime alimentaire de son patron - qu'il résume en un seul mot: du «poison». «Ce qu'il mange est vraiment mauvais», a-t-il révélé sur les ondes d'un podcast, l'automne dernier.

«La nourriture de campagne est toujours mauvaise, mais celle qui est servie dans cet avion est un véritable poison. On a le choix entre… en fait, on n'a pas le choix: on vous sert soit du KFC, soit des Big Mac.»

Une malbouffe qui n'a toutefois pas empêché Donald Trump de fondre comme neige au soleil. En janvier 2024, toujours sur Fox News, il a affirmé qu'il avait perdu près de 10 kilos «à la dure».

«J'ai été tellement occupé. Je n'ai pas pu manger beaucoup. Je n'arrive pas à m'asseoir et à manger comme une personne comme vous. Vous pouvez vous asseoir et manger. Moi, c'est un peu plus difficile» Donald Trump, sur Fox News, en janvier 2024

Quant à cette nouvelle perte de poids, nous devrions en connaître plus de détails très prochainement. L’administration Trump a confirmé que le président «terminerait son examen physique annuel de routine le mois prochain» avec son médecin, le Dr Sean Barbabella. Aucune date n’a été précisée, mais le gouvernement a ajouté: «La date de son examen physique sera rendue publique dans les prochaines semaines.»

Et si les résultats sont concluants, comptez sur le principal concerné pour que nous en soyons tous informés.