Louvre: Qui est ce «french detective» qui affole la Toile?

L&#039;homme, vêtu d&#039;un gilet boutonné, d&#039;un trench-coat et d&#039;un fedora, qui semblait surveiller la scène, a déclenché l&#039;indignation sur Internet. (AP Photo/Thibault Camus)
L'image, prise le 19 octobre quelques après le «casse du siècle au Louvre», a fasciné les internautes. Image: AP

Après le casse du Louvre, ce «french detective» affole la Toile

Chapeau en feutre enfoncé sur le crâne et style résolument old school: un jeune homme photographié sur les lieux du casse du Louvre, dimanche dernier, a fasciné les internautes et les médias du monde entier pendant plusieurs jours. Vrai policier? Fausse image? Le New York Times a mené l'enquête.
28.10.2025, 18:5228.10.2025, 18:52

Il s'agissait, au départ, d'une photographe anodine. Un cliché pris parmi tant d'autres, capturé au milieu de la stupeur et du désarroi provoqué par le cambriolage de plusieurs bijoux du Louvre, pour un butin estimé à 88 millions d'euros, par un journaliste de l'Associated Press.

Deux suspects arrêtés après le spectaculaire vol des joyaux de la Couronne au Louvre

Le «french detective»

Mais il est vrai qu'en y regardant de plus près, quelque chose d'extraordinaire se passe sur cette image. Devant une alignée de policiers à l'air maussade, appuyés contre un véhicule garé dans la cour du musée du Louvre, un jeune homme à l'air sérieux, manifestement en pleine réflexion, suit son chemin.

L&#039;homme, vêtu d&#039;un gilet boutonné, d&#039;un trench-coat et d&#039;un fedora, qui semblait surveiller la scène, a déclenché l&#039;indignation sur Internet. (AP Photo/Thibault Camus)
Mais qui est cet homme?Image: AP

Très élégant, avec son gilet boutonné et sa veste beige assortie, complétée par une cravate bleue et un trench-coat. Sans compter le Fédora, un chapeau en feutre, savamment penché sur son visage.

Il n'en fallait pas plus pour que ce bel inconnu aux faux air d'Arsène Lupin et d'Hercule Poirot affole la Toile... et suscite une certaine indignation. Qui? Pourquoi? Comment? Ce «french detective» tellement cliché est-il sur l'enquête? Pour certains, c'est une évidence.

«L'homme au fédora, qui semble tout droit sorti d'un film noir des années 1940, est en réalité un inspecteur de police français chargé d'enquêter sur le vol des joyaux de la Couronne au Louvre», affirme par exemple sur X un utilisateur aussi fasciné que sûr de lui. «Une pure merveille esthétique.»

«C'est le détective le plus détective que j'aie jamais vu»
Un internaute, sur X

«On dirait qu'il vient de descendre de l'Orient-Express. S'il n'allume pas une Gauloise, ne fixe pas le brouillard en disant 'Tout ça pour les bijoux... et la fille', alors je m'en vais. INCROYABLE», s'émeut encore une autre.

«Un échec»: la patronne du Louvre brise le silence après le vol

«On ne résoudra jamais le problème avec un détective qui porte un Fédora, sans ironie», réagit pour sa part avec un certain humour Melissa Chen, une cadre londonienne dans le secteur des technologies, sur X.

«Pour résoudre ce problème, il nous faut un détective mal rasé, en surpoids, délavé, en plein divorce. Un alcoolique fonctionnel détesté par le reste du service»
Melissa Chen, sur X

Mais pour d'autres, cet homme n'est tout simplement pas réel. Seulement le fruit - très réussi - d'une intelligence artificielle.

Une hypothèse tout à fait plausible, selon Matt Groh, professeur à l’Université Northwestern, interrogé par le New York Times. Après tout, il y a bien quelque chose d'«étrange» dans cette image. Le côté terriblement anachronique du sujet. Son chapeau parfaitement incliné. Sa peau parfaite. Il est «trop beau» pour être vrai, concède le spécialiste.

«On pourrait se dire: "Oh, peut-être qu'il a été copié-collé". On pourrait imaginer la scène entière sans cet homme, et elle serait identique»
Matt Groh, professeur à l’Université Northwestern, au New York Times

«Les gens développent des compétences en IA», poursuit-il encore pour enfoncer le clou du doute. Or, le meilleur moyen de s'assurer de son authenticité est simple: connaître le photographe.

Mystère résolu

Heureusement, le quotidien américain à la main longue est parvenu à mettre la main sur l'auteur. Un certain Thibault Camus, photographe français pour l'agence AP. C'est évidemment la tenue de ce prétendu détective qui lui a tapé dans l'oeil, explique-t-il au New York Times: «Old fashioned, comme peut l'être un musée.»

«Je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il est français. Peut-être un touriste? Peut-être est-il anglais»
Thibault Camus, au New York Times

«Il est apparu devant moi, je l’ai vu, j’ai pris la photo. Il est passé et est parti», racontera-t-il également à BFMTV.

Le «détective» n'en était pas un. En réalité, il s'agissait d'un simple badaud, en chair et en os, évacué par la police après l'incident, tout comme des centaines d'autres touristes et passants.

«En scooter?!» La Toile se moque des malheurs du Louvre

En dépit de cette clarification, l'affaire est loin d'être classée. Les spéculations, notamment sur la profession du mystérieux individu, se poursuivent sur internet. Quant au parquet de Paris, il a souhaité «garder le mystère» concernant ce détail. (mbr)

