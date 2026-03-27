Cette séquence, tout le monde la connaît. Même ceux qui font genre. images: dr x getty

Pourquoi cette séquence a changé la télévision à tout jamais

Plus qu'un simple scandale, la scène de la piscine dans «Loft Story» en 2001 a transformé une émission décriée en phénomène de société, imposant le direct sans filtre comme le nouveau standard d'une télévision capable de créer — et de consumer — des stars en quelques minutes.

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26 avril 2001 sur M6. Le premier Loft Story est lancé. Onze célibataires, coupés du monde extérieur, sont enfermés dans un studio de 225 mètres carrés (le fameux Loft) situé à la Plaine Saint-Denis. Ils sont filmés 24 heures sur 24 par 26 caméras et écoutés par des dizaines de micros. Loana, bien sûr, figure parmi eux.

L'idée du show est de voir comment des inconnus vont cohabiter, s'aimer ou se déchirer sous l'œil du public.

Alors que même les spectateurs les plus réfractaires à toute forme de voyeurisme finissent par se coller la mirette sur l'écran pour suivre les engueulades et accolades de cette bande de joyeux lurons, une séquence ultra-hot grave une image indélébile dans un coin de la mémoire collective.

Loana et Jean-Edouard fricotent dans la piscine.

Cheveux blonds.

Haut de bikini dégrafé.

Baisers langoureux.

Vaguelettes.

Débordements.

«Une grande première dans le PAF qui avait fait scandale à l’époque» CN News

Entre vapeurs d'eau et images volées, l'ébat aquatique entre Loana et Jean-Edouard fait exploser les audiences autant que les codes de la pudeur. Véritable acte de naissance du voyeurisme numérique, cette séquence a révélé la puissance indomptable d'Internet tout en scellant, dans la foulée, le destin tragique d'une icône devenue malgré elle un «objet» médiatique.

La légendaire piscine de «Loft Story» Attention, ça pixelise. A ne regarder que si vous êtes majeurs. Vaccinés ou non. Vidéo: twitter

Car oui, à la vue de ces images, le monde s'est presque arrêté. Polémique, fascination, repartages: dans les entreprises comme à la maison, on ne parle que de ce rapprochement suspect, effectué avec tout le naturel du monde sous l'œil des caméras. Ce moment fut certainement l'ancêtre du fameux «Montoyaaaa», bien que cette séquence-ci n'ait jamais atteint la magnitude d'une Loana et d'un Jean-Edouard mouillés jusqu'au cou en plein direct.

Dès leur sortie, les deux jeunes gens sont passés sur le gril. On leur demande bientôt de se justifier, de décrypter chaque seconde de ce «peau à peau».

Un moment détonateur

Pourquoi un tel ramdam? Si l'on en croit TV Mag, avant cette scène, Loft Story peinait à convaincre et faisait face à de violentes critiques dénonçant une «télé-poubelle». La séquence de la piscine a servi de détonateur, faisant exploser les audiences jusqu'à la finale et transformant d'illustres inconnus en véritables idoles nationales.

Bien plus tard, la productrice Alexia Laroche-Joubert confiera qu’en régie, l’équipe n'avait pas immédiatement saisi l’ampleur du séisme en cours. Le temps que la production hésite à couper la retransmission, le raz-de-marée médiatique était déjà lancé et il était déjà trop tard.

Alexia Laroche-Joubert ira jusqu'à dire, dans une interview accordée au magazine Society, en 2016: «Je me suis dit : ‘Il y a un truc qui s’appelle Internet, faut que j’appuie sur un bouton, parce que l’image que je suis en train de voir, elle est en train de passer dans un truc. Le temps que je comprenne, les images étaient parties. On n’était pas préparés du tout. On a été séchés».

«J’ai compris qu’Internet existait avec la scène de la piscine»

Alexia Laroche-Joubert tvmag

Cet événement a révélé la puissance — et les dérives — d'Internet. Parfois, à corps défendant des principaux protagonistes. Jean-Edouard dira, pour se justifier:

«La scène de la piscine n’était pas censée être filmée parce qu’on nous avait bien assuré que ce genre d’images ne seraient pas diffusées»

Alors que la chaîne M6 peinait à modérer les images, la fuite du flux continu sur le web a permis à des millions de personnes de visionner ces ébats en direct. Pour la production, ce fut un «cas d’école» qui a imposé, par la suite, une surveillance accrue et une scénarisation plus stricte des programmes de téléréalité.

Le début de «l'image-objet»

La scène a scellé le destin de Loana en créant une image sexualisée qui l'a poursuivie toute sa vie. Elle illustre également le début d'un système médiatique capable de «broyer» les individus. Jean-Edouard a par exemple utilisé cette notoriété pour sa propre promotion, notamment de son album DJ Jean-Edouard, ou d'une pub dont le slogan était: «Après la piscine, rien de tel qu’une bonne compilation». Au contraire, Loana en est restée la victime collatérale, marquée par ce quart d'heure de gloire aux effets délétères.

Pour rappel, la star est décédée ce mercredi 25 mars à son domicile de Nice, où elle a été retrouvée sans vie par les pompiers, alertés par un voisin inquiet. Elle était âgée de 48 ans.

(jod)

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