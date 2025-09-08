en partie ensoleillé19°
famille royale britannique

William s'opposera à toute retravaille entre Charles et Harry

Le prince Harry est de retour au Royaume-Uni - mais son frère, William, serait opposé à toute rencontre avec leur père, Charles III.
Alors que le prince Harry est de retour au Royaume-Uni après plusieurs mois d'absence, des sources se montrent pessimistes quant à des retrouvailles avec son père, Charles III.

William s'opposera à toute retrouvaille entre Charles et Harry

Depuis qu'Harry a atterri au Royaume-Uni, ce lundi, les spéculations vont bon train. Une rencontre avec son père, Charles III, parviendra-t-elle à se glisser dans l'agenda «chargé et sans temps mort» du duc de Sussex? A en croire les initiés, William opposera son veto.
08.09.2025, 19:0608.09.2025, 19:06
Marine Brunner
Marine Brunner
Son avion s'est posé à la mi-journée, pour ce qui restera comme sa première visite depuis cinq mois dans son pays natal. Ça y'est. Harry est de retour au pays. Dans un «bon état d'esprit», «positif» et «heureux», selon des proches dans le Telegraph et le Sunday Times. Ravi, en particulier, d'avoir enfin l'occasion de renforcer les liens avec les diverses organisations caritatives qu'il parraine - à défaut de ceux avec sa célèbre famille.

Un programme chargé

C'est peu dire que l'agenda du duc de Sussex sera bien rempli, pour ce qui sera son plus long séjour solo au Royaume-Uni depuis la mort de sa grand-mère, Elizabeth II, il y a trois ans jour pour jour.

L'erreur d'Elizabeth II

Ces cinq dernières années, ses visites ont été dominées par l'angoisse des batailles avec sa famille, les médias et le gouvernement. Cette fois, l'esprit plus léger, Harry compte «s'amuser» un peu.

«Le prince Harry est déterminé à appuyer sur le bouton de réinitialisation pour tenter de changer ce récit négatif, lors de sa visite de quatre jours»
The Sunday Times

Au programme: ni audience éprouvante au tribunal, ni funérailles, ni lourdes obligations protocolaires. Le duc de Sussex va se consacrer à ce qu'il sait faire de mieux: se donner à fond pour les œuvres caritatives et mécénats qui lui tiennent à cœur. Ce lundi soir, il assistera à la cérémonie des WellChild Awards, dans un hôtel du centre de Londres, où il rendra hommage à des enfants malades et à leurs familles. Parrain de l'association depuis 2007, il n'a jamais cessé de prendre part à cet évènement annuel.

Le «formidable» projet du prince Harry gêne la famille royale

Mardi, c'est du côté de Nottingham que se trouvera le duc, pour une action en faveur des jeunes victimes de violence. Mercredi et jeudi, il prendra ensuite part à diverses réceptions et réunions privées avec la plupart de ses autres associations et mécènes - dont la Fondation Invictus, le Prix Diana et Scotty's Little Soldiers, l'association d'aide aux enfants de militaires endeuillés.

Suspens entier

Reste à savoir si cet emploi du temps laissera au prince l'occasion de voir son père. Charles III se trouve actuellement en Ecosse, au château de Balmoral, comme il en a l'habitude à cette période de l'année. Le souverain doit cependant retourner à Londres chaque semaine dans le cadre de son traitement contre le cancer.

Si aucun engagement public n'a été annoncé pour le roi et la reine la semaine prochaine, de nombreux experts se montrent toutefois plutôt pessimistes. «L'emploi du temps chargé du duc suggère qu'une rencontre père-fils est peu probable», note le Daily Telegraph.

«Le gros problème est que Harry parcourt 5 500 miles en avion jusqu'à Londres et que le roi est toujours à 500 miles de là, en Ecosse. Il est peu probable que vous vous attendiez à ce que le roi revienne prendre une tasse de thé avec Harry»
Charles Rae, dans l'émission «Royal Exclusive» du Sun

Le duc n'a pas vu son père en personne depuis février 2024, lorsqu'il a effectué une visite éclair à Londres pour une réunion d'une trentaine de minutes, peu de temps après l'annonce du diagnostic de son géniteur.

Harry et Charles briseront-ils la glace? «Ils sont déterminés»

Dans tous les cas, si une rencontre a bel et bien lieu, il est peu probable qu'une analyse publique d'après-match de la part de l'un ou l'autre camp soit rendue publique. Les cercles royaux ne font pas mystère qu'ils souhaitent que Harry cesse de lancer des appels dans les médias - et fasse profil bas.

Rien du côté de William

Une chose est sûre: il n'y aura pas de rencontre entre Harry et son aîné, William. Le permafrost entre les deux frères ne montre aucun signe de dégel. Triste ironie du sort, tous deux se trouvaient à quelques kilomètres l'un de l'autre cet après-midi, dans le cadre de leurs oblations respectives.

SUNNINGDALE, ENGLAND - SEPTEMBER 8: Catherine, Princess of Wales and Prince William, Prince of Wales listen as they visit the National Federation of Women&#039;s Institute (WI) to commemorate the thre ...
Kate et William ce lundi, lors de leur visite du Women's Institute, dont Elizabeth II était la marraine de longue date.Getty Images Europe

Il en aurait fallu davantage pour les convaincre de s'adresser la parole: l'an dernier, ils avaient réussi à assister aux mêmes funérailles sans pour autant interagir. On pense qu'il n'y a eu aucun contact entre les frères depuis des années.

En outre, selon le Daily Beast, qui possède notamment des sources bien informées dans le camp du futur monarque, William est déterminé à faire barrage dans tout rapprochement entre son père et son frère.

«William trouve qu'une rencontre avec Harry est une très mauvaise idée»
Un ami du prince William, au Daily Beast
Kate Middleton fait sa rentrée et il y a déjà un couac

Harry n'est pas découragé. «Il a clairement indiqué qu'il souhaitait une réconciliation avec sa famille. C'est à eux de jouer maintenant», confie l'un d'eux au Times. Dès son arrivée à Londres, le prince repenti n'a pas manqué de filer directement rendre un hommage discret et privé à sa défunte grand-mère, à l'occasion du troisième anniversaire de sa disparition.

La défunte reine est inhumée à la chapelle commémorative du roi George VI, une petite annexe de l'église Saint-Georges, aux côtés de son mari, de ses parents et de sa sœur. Qu'Harry ait accès à ce lieu réservé témoigne de la volonté du roi d'accueillir son fils.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 19: A general view at St. George&#039;s Chapel on September 19, 2022 in Windsor, England. The committal service at St George&#039;s Chapel, Windsor Castle, took place foll ...
La chapelle Saint-Georges, qui jouxte le château de Windsor.Getty Images Europe

Alors que les retrouvailles familiales sont plus incertaines que jamais, à n'en doute pas douter, où quelle soit, Elizabeth II doit observer ce petit manège. Avec la plus grande attention.

Des pourparlers de paix entre Charles et Harry? Les Sussex sont «frustés»
Des pourparlers de paix entre Charles et Harry? Les Sussex sont «frustés»
de Marine Brunner
Les origines de la rupture entre Elizabeth II et Meghan enfin révélées
Les origines de la rupture entre Elizabeth II et Meghan enfin révélées
de Marine Brunner
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
de Marine Brunner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
de Marine Brunner
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
de Marine Brunner
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
de Marine Brunner
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
de Clément ZAMPA
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
de Marine Brunner
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
de Marine Brunner
