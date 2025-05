On a frôlé le drame aux 500 miles d’Indianapolis

Disputée ce week-end, la mythique course américaine a été marquée par un incident spectaculaire: le poleman Robert Shwartzman a percuté ses mécaniciens lors d’un arrêt catastrophique dans la voie des stands.

Robert Shwartzman disputait ce week-end son premier 500 Miles d’Indianapolis, une course mythique qu’il n’est pas près d’oublier.

Surprenant poleman des qualifications organisées une semaine avant la course dominicale, l’Israélien a immédiatement capté l’attention médiatique et s'est offert le droit de rêver. Or son Indy 500 a tourné court, puisqu'il a été contraint à l’abandon après seulement 88 des 200 tours de l'anneau de Speedway, victime d’un incident dans la voie des stands.

Alors qu'il rejoignait l'emplacement réservé à son écurie Prema Racing, pour changer ses pneumatiques et faire le plein, Robert Shwartzman a peiné à freiner et à arrêter correctement sa voiture, heurtant violemment quatre de ses mécaniciens.

L'accident en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

Par chance, l’accident n’a fait aucun blessé grave. «Je suis très heureux qu’ils (réd: les mécaniciens) aillent tous bien», a déclaré en ce sens le numéro 83, après cette mésaventure jugée «étrange» et «effrayante».

«C’était vraiment effrayant. Comme si tout s’était passé en une seconde. Je ne pouvais rien faire, comme si je n’y arrivais pas. (...) On soupçonne que les freins arrière ne fonctionnaient pas. J’ai juste effleuré les freins, mes deux pneus avant se sont bloqués. Et j’étais juste passager, percutant le mur» Robert Shwartzman

«Quand j’ai vu les gars sauter sur la voiture et que je les ramenais contre le mur, j’ai eu vraiment peur», a également concédé le pilote israélien, dont l’espoir de triomphe s’est envolé au profit d’Alex Palou, grand vainqueur de l’édition 2025 des 500 Miles d’Indianapolis.

(roc)