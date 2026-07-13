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Johan Manzambi irait jouer à Aston Villa

Switzerland&#039;s Johan Manzambi (9) dribbles with the ball during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Bosnia in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 18, 2026. ( ...
Le jeune Helvète est très courtisé sur le marché des transferts.Keystone

Coup de théâtre dans le dossier Johan Manzambi

Le SC Fribourg pensait avoir bouclé le transfert de Johan Manzambi vers Newcastle United. Mais le dossier a connu un spectaculaire rebondissement.
13.07.2026, 06:5613.07.2026, 11:44

Alors que de nombreuses sources annonçaient un départ de Johan Manzambi dans le nord de l'Angleterre, l'international suisse devrait finalement rejoindre Aston Villa. Une opération record dont le club allemand sort également grand gagnant.

Selon Sky, confirmé par The Athletic et le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, toutes les parties sont désormais tombées d'accord. Aston Villa s'apprête à débourser près de 70 millions d'euros, bonus compris, soit un montant légèrement supérieur à celui négocié auparavant entre Fribourg et Newcastle. Si les deux clubs avaient trouvé un terrain d'entente, Manzambi n'est en revanche jamais parvenu à s'accorder avec les Magpies sur les conditions de son contrat. Le milieu offensif de 20 ans aurait finalement donné sa préférence à Aston Villa.

Manzambi repart avec un morceau de Messi

Arrivé à Fribourg en janvier 2023 en provenance du Servette FC, Johan Manzambi est en passe de devenir la plus grosse vente de l'histoire du club. Jusqu'ici, le record appartenait à Kevin Schade, transféré définitivement à Brentford à l'été 2023 pour un montant estimé à 25 millions d'euros. Plus récemment, Fribourg aurait également encaissé environ 25 millions d'euros pour le départ de Merlin Röhl vers Everton.

Manzambi s'est révélé sur la scène internationale grâce à une Coupe du monde remarquée, ponctuée de trois buts. Blessé au genou, il n'a toutefois pas pu participer au huitième de finale remporté face à la Colombie, ni au quart de finale perdu contre l'Argentine.

(jcz/t-online)

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