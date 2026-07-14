L'attaquant des Etats-Unis Folarin Balogun fait partie des adeptes du chewing-gum. Image: imago

Les footballeurs ont une nouvelle manie dans leur bouche

Plusieurs stars du Mondial ont été vues en train de mâcher des chewing-gums, avant ou pendant les matchs. Une pratique qui a plusieurs bienfaits, selon les experts.

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Si vous êtes un télé(spectateur) particulièrement attentif, vous aurez peut-être remarqué ce détail sur le visage de certaines stars du Mondial, à l'échauffement ou même pendant les matchs: elles mâchent des chewing-gums.

Lionel Messi (Argentine), Jude Bellingham (Angleterre) ou encore Michael Olise (France), tous demi-finalistes, font partie des adeptes, comme le fait savoir So Foot. Mais il y a aussi l'Américain Folarin Balogun ou encore le défenseur équatorien du PSG Willian Pacho. Le média français va même jusqu'à dire que les chewing-gums sont «désormais adoptés à la quasi-unanimité par les clubs et les sélections» et que «les footballeurs mâchent sans relâche».

Jude Bellingham en plein mâchage, au Mondial Vidéo: twitter

S'ils consomment autant de ces friandises, ce n'est pas pour avoir une bonne haleine ni pour se muscler la mâchoire en ruminant. Non, l'objectif est d'être plus performant sur le terrain.

Comment? L'Equipe explique que depuis le milieu des années 2010, des gommes à mâcher spéciales sont produites: elles contiennent de la caféine. Objectif de leur consommation: «se donner un coup de fouet avant et pendant les matchs».

C'est tout à fait légal: en 2003, l'Agence mondiale antidopage (AMA) a retiré la caféine des produits dopants. Et la substance a potentiellement des bienfaits pour améliorer une performance sportive, comme le détaille le quotidien sportif français:

«Selon la maigre littérature scientifique sur le sujet, la caféine pourrait apporter un gain de 1 à 8 % sur les temps de réaction ou la tolérance à la difficulté.»

Toujours dans L'Equipe, la physiologue du sport Martine Duclos précise que «cela reste des suppositions, il manque un travail scientifique d'ampleur sur le sujet pour l'affirmer».

Le coach de l'Angleterre, Thomas Tuchel, est aussi un consommateur pendant les matchs. Image: imago

Ces chewing-gums contiennent aussi parfois de la vitamine B, ajoute So Foot. Et ils présentent plusieurs avantages: ils sont faciles à consommer, ne sont pas dangereux pendant l'effort (il n'y a pas de risque de s'étouffer en les avalant, grâce à leur petite taille) et, surtout, leur effet est rapide. C'est ce qu'explique Martine Duclos:

«Le principe est malin, puisqu'ils sont absorbés directement au niveau de la muqueuse, sans passer par le foie. L'effet est donc beaucoup plus rapide, on doit tourner autour de cinq minutes contre trente à quarante pour une tasse de café.»

En plus, le corps ne gaspille pas d'énergie puisqu'il n'a pas besoin de digérer ce produit. Et puis, même si le coup de boost n'est pas scientifiquement prouvé, il ne faut pas négliger l'effet placebo: si un athlète est convaincu d'être plus performant en mâchant ces gommes, il deviendra effectivement plus performant.

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Concentration et relaxation

A écouter les experts, au-delà de leur composition, ces chiclettes ont un autre bienfait très utile pour le sport de haut niveau: ruminer accroîtrait la concentration. C'est notamment Michael Jordan, légende du basketball et grand consommateur de chewing-gums durant sa carrière, qui a raconté ce phénomène.

«Le sextuple champion NBA avait expliqué que "pendant les temps morts, (il) ne pense qu'à son chewing-gum". Une manière de dire que le fait de mastiquer lui permettait de rester "focus" sur lui-même et ce qu'il pouvait maîtriser», rembobine L'Equipe.

«Dans un stade, on est très stimulés. Se concentrer sur le fait de mâcher permet d'ignorer les actions extérieures, de limiter les pensées parasites et de rester calme», analyse Jérôme Drouard, préparateur mental du FC Lorient, toujours dans ce même média. Malgré le manque d'études sur le sujet – ce qui empêche d'arriver à des conclusions solides –, le Breton dégage d'autres effets positifs de la mastication:

«(Elle permet) d'être plus vigilant et offre une régulation émotionnelle. Cela diminuerait le niveau de cortisol et donc le stress, en plus d'améliorer les flux sanguins et cardiaques.»

Bref, que des conséquences potentiellement très bénéfiques pour un footballeur qui doit livrer une performance. C'est peut-être l'unique cas où ruminer sert à quelque chose...