Audrey Werro va-t-elle faire tomber le record du monde du 800 mètres, vendredi à Lausanne? Image: www.imago-images.de

Quelque chose d’énorme pourrait arriver à Athletissima

Tout juste sacrée championne d’Europe, la Fribourgeoise Audrey Werro reprend sa quête du record du monde du 800 mètres, vendredi à la Pontaise, où les conditions semblent réunies pour faire tomber la marque historique de Jarmila Kratochvilova. La soirée pourrait être inoubliable.

Valentine Graveleau / afp

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Auréolée de son premier titre international, la Suissesse Audrey Werro, nouvelle championne d'Europe du 800 mètres, pourrait viser vendredi à Lausanne le vieux et sulfureux record du monde du double tour de piste, détenu depuis 1983 par Jarmila Kratochvilova.

L'année dernière en amont du meeting de Lausanne, la jeune Fribourgeoise participait pour la première fois à une conférence de presse en Ligue de Diamant, invitée en tant qu'athlète locale et forte d'un chrono très solide sur 400 mètres (51.03, depuis porté à 50.80). Le lendemain, sous des trombes d'eau, elle terminait 2e du 800 mètres derrière la championne olympique Keely Hodgkinson, signant alors son meilleur résultat sur le prestigieux circuit.

Un an plus tard, Werro est devenue à 22 ans la nouvelle star de la discipline. Elle a couru à deux reprises sous les 1 minutes 54 (record: 1:53.80), des chronos inédits depuis les années 1980. Et pour confirmer son nouveau statut de leader, elle a décroché vendredi dernier à Birmingham son premier titre international avec l'or européen, devant Hodgkinson.

«Je crois que je suis un peu la reine du 800», disait-elle, presque gênée, après son titre pour justifier son diadème sur la tête.

La saison n'est toutefois pas terminée pour celle qui semble en mesure de casser toutes les barrières. L'or autour du cou, Audrey Werro a encore un mois et quatre courses au programme pour faire tomber le record de la Tchèque Jarmila Kratochvilova (1:53.28 en 1983), toujours entouré 43 ans plus tard de grandes suspicions de dopage.

Jarmila Kratochvilova en 1983. Image: www.imago-images.de

Des conditions réunies

«J'ai pu croiser Jarmila à Ostrava (en juin). On a pris une photo ensemble et elle m'a dit qu'elle était elle aussi motivée à ce que ce record tombe bientôt», avait expliqué Werro il y a quelques semaines.

Première chance vendredi à Lausanne donc, chez elle en Romandie, avant de s'aligner la semaine prochaine à Zurich (27 août), puis la suivante à Bruxelles (5 septembre) avant de conclure sa saison aux championnats Ultimate à Budapest (12 septembre).

«Physiquement, je sais que je suis capable de le battre. Encore faut-il que toutes les conditions soient réunies», soulignait-elle auprès des médias après son titre européen.

Audrey Werro avec sa médaille d'or et son diadème. Keystone

Le moins que l'on puisse dire, c'est que tout est fait pour que la Suissesse soit dans les meilleures conditions vendredi.

Sur une piste dont le revêtement a été refait à neuf, Werro pourra compter sur une lièvre qui a fait ses preuves, la Néerlandaise Myrte Van der Schoot, qui l'avait déjà parfaitement accompagnée sur les 500 premiers mètres du meeting de Paris où Werro avait battu son record personnel en juin.

Ensuite, la Fribourgeoise devrait pouvoir compter sur la présence de sa concurrente Femke Broeders-Bol pour la tirer encore un peu, tout en s'appuyant sur la wavelight (lumière indiquant le rythme en bord de piste) qui devrait vraisemblablement être fixée sur le record du monde.

Une grosse inconnue demeure toutefois concernant la météo, Lausanne n'étant malheureusement pas à l'abri d'averses orageuses vendredi soir.