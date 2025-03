Kyshawn George soigne ses statistiques dans le championnat nord-américain. image: Getty

Le Valaisan Kyshawn George multiplie les records en NBA

Le joueur formé au BBC Monthey a battu au cours du mois de mars des records de franchise et enregistré certaines de ses meilleures statistiques personnelles.

On pensait que le nom de Kyshawn George serait associé cette saison à des records peu glorieux, compte tenu de son manque d'adresse durant ses premiers mois en NBA, et des piètres prestations de sa franchise. Les Wizards de Washington ont en effet enchaîné de longues séries sans la moindre victoire, s'approchant parfois des 28 revers consécutifs des Pistons de Détroit.

Mais voilà, l'équipe s'est remise a gagné, signant même par deux fois deux succès à la suite en mars. Elle fait désormais presque aussi bien que le Jazz à l'Ouest et talonne les Hornets au sein de sa propre conférence. Il n'est pas dit que les Wizards soient le cancre de la NBA à l'issue des 82 matchs de la saison régulière.

Les craintes de séries noires écartées, Kyshawn George se démarque, non plus à cause des chiffres désastreux du début de saison, associés à sa franchise ou à son shoot, mais bien par des statistiques positives. Il dépasse régulièrement la barre des 10 points par match et a même signé ce mois-ci deux de ses trois meilleurs totaux hors NBA Cup, avec respectivement 19 unités passées à Denver et 23 autres infligées à Utah.

Le Valaisan se distingue également en défense et a enregistré le 11 mars un record de cinq contres face au Raptors. Déjà loué pour ses capacités physiques et sa lecture du jeu, il s'affirme encore davantage lorsque son équipe n'est pas en possession du ballon, notamment depuis le départ de Kyle Kuzma. Cédé aux Bucks juste avant la trade deadline, l'ailier fort est considéré par les analystes «comme un handicap en défense», souligne le magazine Athlon Sports. Le genre de joueur pouvant à lui seul ruiner les efforts de toute une équipe.

Mais Kyshawn George ne s'arrête pas à ces chiffres. Non seulement il s'est offert dimanche son plus grand temps de jeu sur le parquet (40 minutes), mais en plus, il est devenu la semaine dernière le rookie le plus rapide à inscrire 100 paniers à trois points chez les Wizards. Il ne lui a fallu que 59 parties pour atteindre cette barre, contre 60 en 2012/2013 pour Bradley Beal, l'ancien détenteur du record. Huit saisons plus tard, l'Américain tournait à plus de 30 points en moyenne par match pour Washington.

Kyshawn George prend ses marques aux Etats-Unis. image: Getty

Mardi, le Chablaisien s'est offert un autre record de franchise, toujours lié à son shoot longue distance. Il est devenu le premier rookie de l'histoire des Wizards à avoir inscrit au moins un tir à trois points dans 29 rencontres consécutives. Régularité.

Seule ombre au tableau: Kyshawn George n'a pas joué la nuit dernière lors de la défaite des siens dans le duel des cancres, face au Jazz. Sa franchise a communiqué une contusion au genou droit. Il devrait retrouver rapidement les parquets.