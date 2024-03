Ce geste a coûté très cher au basketteur français Rudy Gobert

Le pivot de Minnesota et de l’équipe de France a écopé d'une lourde amende pour un geste provocateur adressé à un arbitre.

Lors de la défaite des Minnesota face à Cleveland vendredi dernier (104-113), Rudy Gobert avait écopé d'une faute technique pour un geste sous-entendant qu'un arbitre, qui venait de lui siffler une 6e faute personnelle et donc de le sortir du match, était corrompu.

La réaction coupable du basketteur en vidéo Vidéo: watson

La NBA s'est saisi du cas et, ce dimanche, elle a communiqué sur la punition infligée au Français. Ce dernier risquait une suspension, mais c'est finalement une grosse prune dont il a écopé.

Rudy Gobert a en effet été condamné «à une amende de 100'000 dollars pour avoir adressé un geste inapproprié et non professionnel à un officiel de match et pour avoir critiqué publiquement l’arbitrage», a fait savoir la ligue américaine, précisant que «l’amende tient compte du fait que Gobert a déjà eu un comportement préjudiciable à la NBA en critiquant publiquement l’arbitrage».

Rappelons qu'en mars 2023, le Français de 31 ans avait écopé d'une amende de 25'000 dollars après une défaite face à Phoenix, estimant que les arbitres avaient essayé de faire gagner les Suns.

Les Minnesota Timberwolves sont 3es de la conférence Ouest (44 victoires - 21 défaites) alors qu'il reste un peu plus d'un mois avant la fin de la saison régulière.

(jcz)